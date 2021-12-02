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17 yaşındaki Müslüm, silahlı saldırıda öldü

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel
17 yaşındaki Müslüm, silahlı saldırıda öldü

ŞANLIURFA'da sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Müslüm Tacir (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - ŞANLIURFA'da sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Müslüm Tacir (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Tacir, evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla Tacir, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tacir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Müslüm Tacir'in cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri

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