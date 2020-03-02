16. Dönem Yozgat Milletvekili Erdinç için TBMM'de tören düzenlendi
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16. Dönem Yozgat Milletvekili Erdinç için TBMM'de tören düzenlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 16. Dönem Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç için tören düzenlendi.

02.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:26
16. Dönem Yozgat Milletvekili Erdinç için TBMM'de tören düzenlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 16. Dönem Mevlüt Güngör Erdinç için tören düzenlendi.


16. Dönem Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç için TBMM şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, eski bakanlar ve ailesi katıldı. Erdinç için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu.


Erdinç'in naaşı, daha sonra Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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