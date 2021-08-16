16 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
16 Ağustos 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 İstanbulspor A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü
03:45 Teknik Analiz
06:00 Süper Lig Özetler
06:15 TFF 1. Lig Özetler
06:30 FIFA Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Juventus - Atalanta
12:45 TFF 1. Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Hafta Sonu
15:50 Spor Kitaplığı
17:00 Aktüel Futbol
19:10 Tuzlaspor A.Ş. - MKE Ankaragücü
21:15 Aktüel Futbol
21:40 Bursaspor - Adanaspor A.Ş.
23:45 % 100 Futbol
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com