150 bin dolarlık sanat eseri muzu yiyen 'aç sanatçı': Çok lezzetliydi
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150 bin dolarlık sanat eseri muzu yiyen 'aç sanatçı': Çok lezzetliydi

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 150 bin dolara satılan "Komedyen" adlı eserindeki muz, başka bir sanatçı tarafından afiyetle yendi.

09.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:21

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 150 bin dolara satılan "Komedyen" adlı eserindeki muz, başka bir sanatçı tarafından afiyetle yendi. Eser, benzer durumun bir daha yaşanmaması için korumasına alındı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: 150 bin dolarlık sanat eseri muzu yiyen 'aç sanatçı': Çok lezzetliydi
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