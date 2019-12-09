: 150 bin dolarlık sanat eseri muzu yiyen 'aç sanatçı': Çok lezzetliydi

09.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:21

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 150 bin dolara satılan "Komedyen" adlı eserindeki muz, başka bir sanatçı tarafından afiyetle yendi. Eser, benzer durumun bir daha yaşanmaması için polis korumasına alındı.View on euronews

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