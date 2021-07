15 Temmuz'u unutturmamak adına sualtına daldılar

15 Temmuz'u unutturmamak adına sualtına daldılar Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için "Milli İrade-2 Dalışı" etkinliği düzenledi.

15 Temmuz'u unutturmamak adına sualtına daldılar

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için "Milli İrade-2 Dalışı" etkinliği düzenledi. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü önünden denize dalan engelliler ve 15 Temmuz gazileri su altından çıkışta Türk bayrağı açarak, hainlere "15 Temmuzda bayrağımızı indirmeye çalıştınız ama biz bugün su altında bayrak açıyoruz. Başarılı olamadınız" mesajı verdi.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz kalkışmasını unutmamak ve unutturmamak adına Bağcılar Belediyesi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, "Milli İrade-2 Dalışı" isimli etkinliğe imza attı. Beylerbeyi'ndeki Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen programda Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören işitme, süreğen, görme, fiziksel ve zihinsel engelli kursiyerler ile 15 Temmuz gazileri bir araya geldi. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ve Kıyı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Orhan Barda da iştirak etti.

Türkiye eski Türkiye değil

15 Temmuz'un bu neslin yaşadığı en ağır darbe girişimi olduğunu söyleyen Çağırıcı, "Bu ülke geçmişte çok darbe yaşadı ama en ağırını 15 Temmuz'da yaşadı. Bu ülkenin ekmeğini yiyenler, gıdasıyla beslenenler maalesef ihanet girişiminde bulundular. Ama Türkiye eksi Türkiye değildi. Bu millet Menderes'in acısını unutmamıştı ve onun acısını 15 Temmuz'da darbecilere karşı almış oldular. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak engelli dalış kulübümüz her yıl geleneksel hale getirdiği dalış programımızı 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine gerçekleştiriyoruz. Bir daha bu ülkede 15 Temmuzlar yaşansın istemiyoruz" dedi.

Görme engelli Hamza Demir ise "Bugün biz rahat yaşayalım diye birileri ailelerinden vazgeçti. Kimileri gazi, kimileri şehit oldu. Biz onların anısına bir şeyler yapmaya çalıyoruz. Onların yaptığı fedakarlık karşısında yaptığımız bizim hiçbir şey. Bugün burada '15 Temmuz'da bayrağımızı indirmeye çalıştılar ama biz bugün su altında bayrak açıyoruz. Başarılı olamadılar' mesajı veriyoruz" diye konuştu.

Türk bayrağı açtılar

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde gazi olan Hakan Yılmaztürk ise şunları söyledi: "Benim için çok anlamlı bir an ve çok önemli bir yerdeyim.15 Temmuz gecesi burada gazi oldum. Biz isteriz ki 15 Temmuz hiç unutulmasın. 15 Temmuz bir kez oldu diye bir daha olmayacak anlamına gelmez. Yarın yine olabilir. Ama her ne şekilde olursa olsun her zaman karşılarında iman dolu göğüsler var olacaktır."

Konuşmaların ardından Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri engelliler ve 15 Temmuz gazileri dalgıç kıyafetlerini giyerek profesyonel dalgıçlar eşliğinde su altına tüplü dalış yaptı. İstanbul Boğazı'nın serin sularında bir süre kalan engelliler ve gaziler sualtından çıkışta Türk bayrağı açtı. Tören sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor