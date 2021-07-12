"15 temmuz.gov.tr" sitesi yenilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"15 temmuz.gov.tr" sitesi yenilendi

'15 temmuz.gov.tr' sitesi yenilendi
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu yıl "Türkiye Geçilmez" temasıyla gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarında kullanılacak kurumsal kimlik kılavuzunun yer aldığı "15temmuz.gov.tr" sitesini, yeni içeriklerle güncelledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu yıl "Türkiye Geçilmez" temasıyla gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarında kullanılacak kurumsal kimlik kılavuzunun yer aldığı "15temmuz.gov.tr" sitesini, yeni içeriklerle güncelledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı milletin kahramanca bir mücadeleyle elde ettiği zaferin beşinci yılında düzenlenecek programlar için hazırlıklar devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin yurt içinde ve yurt dışında yapacağı program ve projelerde kullanılmak üzere logo ve kurumsal kimlik kılavuzunu içeren "15temmuz.gov.tr" sitesi yenilendi.

Sitenin "kurumsal" bölümünde, 15 Temmuz logosunun bu yılın teması olan "Türkiye Geçilmez" mesajıyla birlikte kullanıldığı dosyaların yanı sıra 15 Temmuz'un beşinci yılına özel olarak hazırlanan afiş tasarımlarına da ulaşılabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan internet sitesinde, 15 Temmuz'la ilgili gerçekleştirilecek program ve projelerde kullanılmak üzere kurumsal kimlik haritasına uygun şekilde tasarlanan afiş, duyuru, davetiye ve ilan benzeri belgeler ile görsel dokümanlar yer alıyor.

Sitede ayrıca etkinliklerde kullanılacak 15 Temmuz fotoğraf seçkisi ile özel olarak hazırlanan videolar ve diğer dokümanlar bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Türkiye'de 5 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 49 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 49 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Arda Turan Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"15 temmuz.gov.tr" sitesi yenilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 21:37:38. #1.16#

title