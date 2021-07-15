15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde minikler ön safta

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılan çocuklar ve gençler Bağcılar Meydanı'nı doldurdu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılan çocuklar ve gençler Bağcılar Meydanı'nı doldurdu. Gençler ellerinde meşalelerle coşkulu bir yürüyüş düzenlerken, 15 Temmuz yazılı tişörtler giyinen minikler de protokolün önünde yerini aldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde, AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları mensupları, Çarşı Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Kalabalığa Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da eşlik etti. Gençler, ellerinde meşalelerle yürüdü. İlçe sakinlerinin de alkışlarla destek verdiği yürüyüş Bağcılar Meydanı'nda sona erdi. Çocuklar ise kalabalığı ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı. Üzerlerinde 15 Temmuz yazılı tişört bulunan minikler, protokolün önünde sahneye en yakın noktada yerlerini aldı.

"YENİ NESİL VATANI BÖLDÜRMEYECEK"

Yaptığı konuşmada 15 Temmuz öncesi ve sonrasını değerlendiren Kaymakam Eldivan, "15 Temmuz bize çok şey anlatıyor. İnsanlar zeki ve başarılı da olsa en büyük şey vatanını milletini seven nesiller yetiştirmek. Bu etkinliklerle birlikte 15 Temmuz'da yaşananları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Burada çocuklarımızı, gençlerimizi görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Çünkü bunun nesilden nesle devam etmesi lazım" dedi.

Ülkenin dört bir tarafından şahlanışla darbe girişiminin bertaraf edildiğini söyleyen Çağırıcı ise "O geceden sonra ihtilallerin de tarihe karışacağı yeni bir Türkiye'nin başlangıcını hep birlikte yaşadık. Yeni yetişen nesiller inancıyla, imanıyla kıyamete kadar bu ülkede ezanı susturmayacak, bayrağı indirmeyecek ve vatanı böldürmeyecek inşallah" diye konuştu.

Daha sonra sahneye çıkan sanatçı Esat Kabaklı sevilen türkülerini seslendirdiği bir konser verdi. Alandaki vatandaşlar da 'Ölürüm Türkiyem', 'Malazgirt' ve 'Bil Oğlum' gibi popüler eserleri sanatçıyla birlikte söyledi. Kabaklı, konserin kapanışını sahnede çocuklarla birlikte "Bu bayrak" türküsünü söyleyerek yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı