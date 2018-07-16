Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlarda etkinlik düzenlendi.

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ikinci yıl dönümü kapsamında, Kurtuluş Parkından Yeni Kent Meydanı etkinlik alanına kadar yürüyüş düzenlendi.

Türk Bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir dövizleriyle yürüyüşe katılan binlerce vatandaş ile 600 meşaleli sporcu, kent meydanında şehitler için dua etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan canlı olarak izledi.

Mehteran gösterisi sonrası konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, alçak darbe girişimini gerçekleştirenlerle onların fikir babalarının uzun yıllar boyunca bugüne hazırlandıklarını söyledi.

Gerici, faşist darbe girişiminin yüce Allah'ın, milletin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin dirayetli duruşuyla bertaraf edildiğini anımsatan Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"251 vatandaşımızı şehit eden ve binlerce insanı yaralayan FETÖ mensupları yargı önünde hesap veriyor. Davaların büyük bir bölümü bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bunun bitmesiyle birlikte FETÖ Terör Örgütü mensubu teröristler ülkemiz ve milletimize yaptıkları ihanetin bedelini ömürlerini dört duvar arasında geçirerek ödeyecekler. Mağduriyet algısı oluşturmaya çalışanlara dikkat edelim. Şüphesiz bu süreçte mağduriyetler olmuş olabilir. Ancak devletimiz oluşturduğu yeni mekanizmalarla bu mağduriyetleri gidermektedir. Şunu net bir şekilde ifade edeyim. Hain FETÖ Terör Örgütü tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılana kadar, tüm yapı çözülüp, bu işin önünde, arkasında kim varsa bulunup hepsi hak ettiği cezayı alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz."

İstanbul'dan gelen 15 Temmuz gazilerinin vatandaşları selamladığı etkinliklerde, Vanlı 15 Temmuz Gazisi Abdullah Ergün de o gece yaşadıklarını anlattı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Başsavcı İbrahim Keskin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, ilçe kaymakam ve belediye başkan vekilleri, kamu kurum kuruluş müdürleri ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da camilerde selalar okundu.