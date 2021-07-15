15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası sona erdi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası sona erdi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Golf Turnuvası sona erdi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası, Silivri'de bulunan Marmara Golf Sahası'nda tamamlandı.

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası, Silivri'de bulunan Marmara Golf Sahası'nda tamamlandı.

TGF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iki gün süren turnuvada erkekler A kategorisinde İzmir Golf Kulübünden Yahya Peker, erkekler B kategorisinde Klassis Golf Kulübünden Süleyman Abay, erkekler C kategorisinde ferdi lisanslı Salih Kartal ve kadınlarda ise Klassis Golf Kulübünden Fatma Aytaş birinci oldu.

Oynanan iki günün ardından turnuvanın gross şampiyonluğunu, Kemer Golf Kulübünden Delfin Filiz kazandı.

Müsabakaların ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlendi. Kazananlara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu ve Türkiye Golf Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Uluğ Atay takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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