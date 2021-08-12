15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir otobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, içerisinde yolcu bulunmayan bir otobüsün motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, içerisinde yolcu bulunmayan bir otobüsün motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otogarın alt kısmından perona giden boş otobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel