15 Temmuz'da kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz'a kısa bir süre kala özellikle pandemi süresince birçok kişinin evinden çıkmadan alışveriş yapabilmesini sağlayan kargoların açık olup, olmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından internette " Bayramda kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar açık mı? gibi soruların cevapları aratılmakta. Peki, 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz'a sayılı gün kala özellikle Covid19'un bulaş riskinden çekinen vatandaşların en çok merak ettiği konu kargoların açık olup, olmayacağı. Son dönemde pandemiden dolayı birçok kişinin tercihi online alışveriş olurken, alışverişlerin zamanında ulaşmasını sağlayan kargo şirketlerinin açık olup, olmadığı merak edilmeye başlandı. Kamu kurum kuruluşları gibi özel sektörde de bazı iş yerleri resmi tatillerde tatil oluyor. Peki, kargolar 15 Temmuz Kargo şirketlerinin hangilerinin 15 Temmuz'da açık olduğu, hangi kargo şirketlerinin15 Temmuz'da kapalı olduğu ile ilgili detaylı bilgilere haberimizde bulabilirsiniz.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde hizmet vermeyecek. Kargo firmalarının bayramdaki çalışma saatlerini haberimizin devamından erişebilirsiniz.

PTT KARGO 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

PTT Kargo 15 Temmuz hizmet vermemektedir. PTT Kargo arefe gününde ise 09.00 ile 12.30 arası hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KARGO 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo 15 Temmuz'da hizmet vermemektedir. Yurtiçi Kargo arefe günü ise tam gün hizmet vermektedir.

ARAS KARGO 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

Aras Kargo 15 Temmuz'da kapalıdır. Aras Kargo arefe gününde ise yarım gün hizmet vermektedir.

MNG KARGO 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

MNG Kargo 15 Temmuz'da hizmet vermemektedir. MNG Kargo arefe gününde ise yarım gün çalışmaktadır.

SÜRAT KARGO 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

Sürat Kargo 15 Temmuz'da çalışmamaktadır. Sürat Kargo arafe gününde ise yarım gün hizmet vermektedir.

UPS KARGO 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

UPS Kargo'da diğer kargolar gibi 15 Temmuz süresince hizmet vermemektedir. UPS KARGO arefe gününde ise yarım gün hizmet vermektedir.