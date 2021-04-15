15 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı

15 Nisan 2021 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:15 Gönül Dağı
02:40 Mesnevi'den Hikayeler
03:00 Sahur Bereketi
04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:45 Bir Yusuf Masalı
08:00 Mesnevi'den Hikayeler
08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Bir Zamanlar Kıbrıs
23:45 Mavera
Kaynak: InterSinema.com