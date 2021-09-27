15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'na doğru - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'na doğru

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'na doğru

Bellona Kayseri Basketbol, ev sahibi olduğu 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası öncesi son antrenmanını yaptı.

KAYSERİ (AA) - Bellona Kayseri Basketbol, ev sahibi olduğu 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası öncesi son antrenmanını yaptı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki antrenman başantrenör Ayhan Avcı kontrolünde gerçekleşti.

Bellona Kayseri Basketbol'un yanı sıra ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, BOTAŞ Gelişim ve Beşiktaş'ın katılacağı turnuva yarın saat 16.00'da başlayacak.

3 gün sürecek turnuvayı tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci izleyebilecek.

15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'na doğru

15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'na doğru

15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'na doğru

15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'na doğru

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şafak Sezer Tanem Sivar Gülben Ergen Burak Yamantürk
Spor Salih Uçan Mesut Özil Umut Meraş Stefan Kuntz Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mario Balotelli Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'na doğru - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 15:18:16. #1.17#