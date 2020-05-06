143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek
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143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek
06.05.2020 21:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:46

Manisa'nın Kula ilçesinde hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kiralanmasına imkan sağlanmasının ardından kiraya çıkarılan 143 dönümlük araziyi Kula Ziraat Odası Başkanlığı ihale yöntemi ile kiraladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kiralanmasına imkan sağlanmasının ardından kiraya çıkarılan 143 dönümlük araziyi Kula Ziraat Odası Başkanlığı ihale yöntemi ile kiraladı. Kiralanan alanda lavanta, kekik, devedikeni, biberiye, adaçayı, civanperçemi, aynısafa, kırlangıçotu vb. tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı sonrası Hazine taşınmazının kiraya verilme protokolü Kaymakam Kemal Duru ve Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal arasında imzalandı. 143 dönümlük arazide imar işlemleri yapılarak işlenebilir tarım arazisine dönüştürülmesinin ardından lavanta, kekik, devedikeni, biberiye, adaçayı, civanperçemi, aynısafa, kırlangıçotu vb. tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirilecek.

24 Kasım 2019 tarih ve 30250 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 379 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliği ile hazine taşınmazları, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla kiralanmasına imkan sağlandı. Bu kapsamda Kula'ya bağlı Körez Mahallesinde bulunan 513 parsel numaralı 143 dönümlük hazine adına tescilli taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 10 Ekim 2019 tarih ve 238059 sayılı olurları ile tıbbi ve aromatik bitkiler ve ya süs bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kiralanması uygun görüldü. 01 Ekim ve 01 Kasım 2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile kiralanması için ilana çıkarılan 143 dönümlük arazi için Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 10 adet kiralama başvurusu gerçekleşti. İlan süresi sonunda başvurular, Kula Tarım ve Orman Müdürlüğünce değerlendirmeye alındı. Yapılan değerleme sonucu 10 başvuru içerisinde en yüksek puanı Kula Ziraat Odası Başkanlığı alarak taşınmazı kiralama hakkı kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı sonrası Hazine taşınmazının kiraya verilme protokolü ise Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal arasında Kaymakamlık makamında yapıldı. Protokol imzalama töreninde yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi veren Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, öncelikle taşınmazın imar işlemleri yapılarak işlenebilir tarım arazisine dönüştürülmesinin sağlanacağını ve bu işlemin ardından lavanta, kekik, devedikeni, biberiye, adaçayı, civanperçemi, aynısafa, kırlangıçotu vb. tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğine başlanacağını söyledi.

Protokol imza töreninde konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Bugün Ziraat Odası Başkanlığımızla birlikte Kula İlçe Tarım Müdürlüğümüz protokol imzalaması için buradayız. malumunuz E96/D300 karayolu üzerindeyiz. Ülkemizin başkenti Ankara ile ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir'i birbirine bağlayan yolun üzerindeyiz. Burada göreve başladığım günden itibaren ilk düşüncelerimden birisi buradan geçen yüz binlerce aracın görsel olarak etkilenmesi, merak etmesi ve Kula'nın ekonomisine katkı sağlamaktı. Bununda en güzel yollarından bir tanesi yol kenarındaki hazine arazilerimizi tarımsal olarak değerlendirmek olacağını düşünmüştük. Böylelikle tıbbi ve aromatik bitkiler ekerek hem ekonomik olarak bir gelir elde etmeyi, hem de İzmir-Ankara arası yolculuk eden vatandaşlarımıza görsel bir estetik sağlamaktı. Bunun için aylar öncesinde düşünüp yola çıkmıştık. Çok şükür nihayete erdik, başarıyla sonuçlandırdık. Bu yol üzerindeki Körez Mahallesinde 143 dönümlük bir hazine arazi vardı. Bu araziyi ihaleye çıkarmıştık. Ziraat odamız da ihaleye katıldı ve onlara nasip oldu. Bizde, her zaman çiftçinin yanında olan, Kula'daki tarımın sürükleyici bir faktörü olan Ziraat Odası Başkanlığı'mızın ihaleyi almasından ayrıca mutlu olduk. İnşallah bu 143 dönümlük hazine arazisi hem tarımsal üretim olarak, hem oradan sağlanacak gelir olarak, hem de göz zevki olarak herkese hizmet verecek. Kula'mızın da bu manada tanıtımına faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalıştığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz, bir işi daha sonuçlandırdığımız için mutluyum. Kula'mıza hayırlı olsun" dedi.

Kula adına güzel bir hizmete daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise, Hazine adına tescilli taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan tıbbi ve aromatik bitkiler ve ya süs bitkileri yetiştiriciliği amacıyla kiralanması ile ilgili çalışmalarda destek veren AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'e teşekkür etti. Kula'nın, Türkiye'nin ilk ve tek Jeopark alanıyla adının yayılmasından sonra hazine arazisinde yetişecek tıbbi ve aromatik bitkiler ile adının duyulacağını dile getiren Başkan Palabıyık, inovasyon, eğitim ve ARGE amaçlı kullanılacak taşınmazın, Ziraat Odası Başkanlığı'na ve Kula çiftçilerine hayırlı uğurlu olmasını diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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