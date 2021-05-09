14 operasyonlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi
14 operasyonlarında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
14 operasyonlarında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda; 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı