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14 Mayıs 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Altın düşecek mi?

14 Mayıs 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Altın düşecek mi?
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14 Mayıs 2025 Çarşamba günü altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle geriledi. ABD-Çin arasındaki olumlu ticaret sinyalleri ve Rusya-Ukrayna hattında artan ateşkes beklentileri, yatırımcıların güvenli liman arayışını zayıflatırken bu durum, altına olan talebi azaltarak fiyatların düşmesine neden oldu. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 14 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14 Mayıs Çarşamba gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 11:43 itibariyle yüzde -0,60 değer kaybederek 4028,84'ten işlem görüyor.

14 Mayıs 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Altın düşecek mi?YARIM ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 11:43 itibariyle yüzde -0,56 eksilerek 6528,85'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 11:43 itibariyle yüzde -0,56 azalarak 13057,71'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 11:43 itibariyle yüzde -0,56 azalarak 26075,11'den işlem görüyor.

14 Mayıs 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Altın düşecek mi?GRAM ALTIN NE KADAR

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:43 itibariyle yüzde -0,56 değer kaybıyla 3231,97'den işlem görüyor.

14 Mayıs 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Altın düşecek mi?ONS ALTIN KAÇ DOLAR

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4060 liradan alınırken 4110 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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