14 Mart Tıp Bayramı

Kadın İş Birliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sema Karaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nın yurt savunması olarak başladığını hatırlattı.

Aynı zamanda doktor olan Karaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, görevlerini büyük özveri ile yerine getiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihine dikkati çeken Karaoğlu, şunları kaydetti:

"14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. İlk kutlama 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. Tüm değerli meslektaşlarımı sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 1919 senesinin 14 Mart günü işgal altındaki İstanbul'da işgali protesto etmek amacıyla toplanmış tıp öğrencileri ve dönemin kıymetli hekimlerini de saygı ve rahmetle anarken bu yıl hem pandeminin zorlu şartlarına göğüs geren hem de mesleğini icra ederken şiddete maruz kalan, öldürülen tüm meslektaşlarımı da rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin