Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, hekimlerin gece gündüz demeden her koşulda görev yaptıklarını söyledi.

Doktor Oruç, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, hekimlerin kutsal mesleği özveriyle sürdürdüğünü söyledi.

Hekimlerin çoğu zaman eşlerine, çocuklarına, anne, babalarına ayırmaları gereken zamandan fedakarlık ederek, hafta sonu, tatil demeden hastaları için en iyisini ve en doğrusunu bulmak için görevlerini fedakarca yaptığını aktaran Oruç, "14 Mart Tıp Bayramı sadece hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hatırlandığı, günlerinin kutlandığı herhangi bir gün değil halkımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşaması için gece gündüz demeden, her koşulda büyük bir özveriyle görev yapan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunmak için bir vesile olarak değerlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Hekimlerin insanı yaşatmayı ve ona daha nitelikli bir hayat sunmayı amaç edindiğini kaybeden Oruç, şöyle devam etti:

