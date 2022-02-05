14. kez Türkiye Şampiyonu oldu

2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'ye altın madalya kazandıran Eray Şamdan, Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda da ipi göğüslemeyi başardı. Kazandığı bu başarıyla Şamdan, toplamda 14'üncü Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası tüm hızıyla sürerken, Eray Şamdan da şampiyonluklarına son sürat devam ediyor. Farklı sıkletlerde sporcuların yarıştığı turnuvada, "Erkekler kumite 60 kilo" kategorisinde Eray Şamdan ipi göğüsledi. Finalde Ankara Ego Spor Kulübü'nden Burak Özdemir ile eşleşen Şamdan, rakibine şans vermeden şampiyon oldu. Toplamda 14. şampiyonluğuna ulaşan Şamdan, ödül sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"Ev sahibi olduğum için kendimi çok avantajlı gördüm"

Kocaelili olan Eray Şamdan, turnuvanın Kocaeli'de olmasının da kendisini ev sahibi olarak hissettirdiğini belirtti. Şamdan, "Öncelikle şampiyonada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Belki de şimdiye kadar yapılmış en güzel Türkiye Şampiyonasıydı. Çok iyi hazırlandım ve ev sahibi olduğum için kendimi çok avantajlı gördüm. Şampiyon olabileceğime tabii ki de inanıyordum. Onun için elimden gelen mücadeleyi gösterdim. Sonunda altın madalyayı kazandım" diye konuştu.

"Dış dünyayı pek bilmiyordum"

Son yıllarda artan tesisleşme sayesinde daha çok sporcu yetişeceğinin de altını çizen Şamdan, kendisinin küçüklük döneminde tek bir spor salonunda çalıştığı için dış dünyayı pek bilmediğini söyledi. Şamdan, "Eskiye göre çok daha fazla tesisimiz var. Daha fazla spor salonları var. İnsanların spor yapabilme imkanı daha fazla. Ben küçükken bizim kendi özel spor salonumuzda büyüyüp yetiştim. Oradan fazla da açılmadığım için aslında dış dünyayı pek bilmiyordum. Çok fazla tesisleşme yoktu, son zamanlarda arttı. İnsanlarımızın spor yapma, spora ulaşma imkanı daha da arttı" ifadelerini kullandı.

"Gençlere örnek olabilmek çok büyük bir kazanç"

Küçük yaş grubundaki insanların kendisine karşı duyduğu sevgiden çok memnun olduğunu ve esas başarısının bu olduğunu vurgulayan Şamdan, "Küçük yaştaki kardeşlerimiz beni çok mutlu ediyor. Gerçekten beni örnek olarak aldıklarını söylediklerinde ben çok seviniyorum. Birilerine örnek olabildiğimi görmüş oluyorum. Bu, başardığım işlerin boşa gitmediğini, gençlere örnek olabildiğimi gösteriyor. Onlar, benim yolumdan gelerek daha nice olimpiyat madalyaları kazanabileceklerine inanıyorlar. Bu benim için çok büyük bir kazançtır. O yüzden çok mutlu ve gururluyum" şeklinde konuştu.

"Hedefim yine altın madalya"

Bir yandan öğretmenliğe de başlayan Eray Şamdan, bilgi ve birikimlerini gençlere aktarmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Öte yandan 2024'teki olimpiyatlarda karate branşının olmamasını da değinen Şamdan, "Spor alanında nasıl gençlere örnek olabiliyorsam öğretmenlik alanında aynı şekilde bilgi ve birikimlerimi öğrencilerime aktarmaya çalışacağım. 2024 Paris Olimpiyatları'nda şu an karate gözükmüyor. Tabii, belki bir şekilde tekrar girme şansımız var. 2028 Olimpiyatlarında olma şansımız var. O yıllarda olimpiyatlarda olursam tabii ki yine altın madalyayı hedefleyeceğim. Onu almak için elimden geleni yapacağım. Buradan da söz vermiş olayım" dedi.

"Break dans gibi branşlar varken karatenin de olimpiyatlarda olması lazım"

Olimpiyatlarda karatenin mutlaka yer alması gerektiğini söyleyen Eray Şamdan, karatenin tekrar olimpiyatlara alınırsa ülke olarak yine en çok madalyayı bu branştan kazanacaklarına inandığını söyledi. Şamdan, "Olimpiyatlarda ülkemize en çok madalya getiren branş karate oldu. Bence ülkemiz bu konuda daha fazla bastırmalı. Çünkü olimpiyatlarda karate de olursa, ülke olarak daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Olimpiyatlarda olmamamızın sebebini gerçekten bilmiyorum. Bence mantıklı bir sebebi de yok. Şu an yeni yeni sporlar katmaya çalışıyorlar. Mesela 2024'te break dans olimpiyatlara girmiş. Bu tür branşlar varken bence karatenin de olması lazım. Olursak, yine ben en çok madalyayı karateden getireceğimize inanıyorum" diye konuştu. - KOCAELİ