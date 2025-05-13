13 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Altın fiyatlarında düşüş mü var?

13 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 13 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 13 Mayıs Salı gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:16 itibariyle yüzde 0,84 artışla 4066,88'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:16 itibariyle yüzde 0,76 artarak 6583,84'ten işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:16 itibariyle yüzde 0,76 değer kazanarak 13167,68'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:16 itibariyle yüzde 0,76 artışla 26294,72'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:16 itibariyle yüzde 0,77 artarak 3259,93'ten işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4087 liradan alınırken 4138 liradan satılıyor.