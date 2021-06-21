13. Devlet Tiyatroları, Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali

Dünyadan ve Türkiye'den Türkçe tiyatro yapan grupları 13'üncü kez sanatseverlerle buluşturan "Devlet Tiyatroları Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" Konya'da başladı.

Dünyadan ve Türkiye'den Türkçe tiyatro yapan grupları 13'üncü kez sanatseverlerle buluşturan "Devlet Tiyatroları Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" Konya'da başladı.

Devlet Tiyatrolarınca (DT) düzenlenen festivalin açılışı, Konya Devlet Tiyatrosu bahçesine kurulan Açıkhava Sahnesi'nde, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunuyla gerçekleşti.

Sönmez Atasoy'un yazdığı, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönettiği "Bizim Yunus" oyunu, "Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta" temasını işliyor.

Dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostüm tasarımı Funda Karasaç'a, ışık tasarımı Mustafa Bal'a ve müzikleri Nedim Yıldız'a ait oyunda Yunus Emre'yi Ankara DT oyuncusu Alpay Ulusoy canlandırıyor.

Dünya üzerinde Türkçe tiyatro yapan ülkeleri destekleme amacı taşıyan etkinlik için Moldova ve Kazakistan Cumhuriyeti tiyatroları da Konya'ya geldi.

1 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek olan festivalde; "Bizim Yunus", "Sevgili Pamela", "Akide Şekeri", "Kasetçi" ve "Phaedra (Fedra)" isimli oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya