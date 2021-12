SPOR 11 yaşında bacağını kaybeden Özgenç'in hayatını basketbol değiştirdi

AKSARAY (DHA) - 11 yaşında bacağını kaybeden Özgenç'in hayatını basketbol değiştirdi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY'da 11 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası sağ bacağını kaybeden Özgenç Güngör (35), genç yaşta tanıştığı basketbolla hayata tutundu. Bir taraftan 1'inci Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen, bir taraftan da Aksaray Adliyesi'nde danışman olarak görev yapan Güngör, "Tekerlekli sandalye basketboluna 19 yaşında başladım. 16 yıldır aralıksız basketbol oynuyorum. İyi ki basketbolla tanışıp bu ortama girmişim. Basketbol bana çok şey kattı. Artık kendi engelimi aştım ve dışarıdaki engellilere de haklarımızı anlatmaya başladım" dedi.

Özgenç Güngör, 11 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetti. 1 yıl süren tedavisinin ardından ilk etapta koltuk değnekleriyle yürümeye çalışan Güngör'e daha sonra protez bacak takıldı. Güngör'ün 19 yaşında tanıştığı basketbol sayesinde de hayatı tamamen değişti. Artık hayata küskünlüğüne son veren, yaşama sıkı tutunan Güngör, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"11 yaşımdayken geçirdiğim trafik kazası sonrası sağ bacağımı kaybettim. Tedavim sonrası 1 yıl boyunca okula koltuk değneğiyle gitmek zorunda kaldım. Daha sonra protez bacakla tanıştım. Tekerlekli sandalye basketboluna ise 19 yaşımda başladım. 16 yıldır aralıksız basketbol oynuyorum. İyi ki basketbolla tanışıp bu ortama girmişim. Basketbol bana çok şey kattı. Artık kendi engelimi aştım ve dışarıdaki engellilere de haklarımızı anlatmaya başladım. Daha önce taşeron olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışıyordum. Devletimiz engelli alımı yaptı ve bana da kurada Adalet Bakanlığı çıktı. Bu sayede 3 yıl önce Aksaray Adliyesi'nde danışman görevlisi olarak çalışmaya başladım. Müdürüm gerçekten çok iyi biridir. Bana, 'Sıcakkanlı ve iletişimi iyi olan biri lazım' dedi. Çünkü insanlar buraya gergin geliyorlar. İster istemez ceza ve suç alınca insan stresli oluyor. Ben de sıcakkanlı bir şekilde vatandaşlara danışmanlık hizmeti veriyorum.?

'EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM'

3 erkek çocuk babası Güngör, eşinin her zaman kendisine her konuda destek olduğunu söyledi. Eşi sayesinde kendisini hiçbir zaman engelli gibi hissetmediğini kaydeden Güngör, '21 yaşımda evlendim. Eşim hemşire. Onun hiçbir engeli yok. Bugünlere gelmemde onun çok büyük etkisi var. Her zaman benim en büyük destekçim oldu. Bana hiçbir zaman engelli olduğumu hissettirmedi ve bana engelli gözüyle bakmadı. Sporda, iş ve köy hayatımda bana yardımcı oldu. Engellilere bir işi yapamaz diye hissettirdiğinizde, bizler hırslanıyoruz ve daha çok azmediyoruz. Bana 'Hem sporu hem işi hem de tarımı nasıl yapacaksın' dediler. Ben de ' spor yapmayı seviyorum, bir yolunu bulurum' dedim. Hiçbir zamanda işim bana engel olmadı. Tüm engellilere sesleniyorum. Siz azimli olduktan sonra her şey olur" diye konuştu.

'ADLİYEDE BİR AİLE OLDUK'

Adliyede büyük bir aile olduklarını belirten Güngör, 'Burada çok iyi bir ortam var. Herkesi çok seviyorum ve onların da beni sevdiğini biliyorum. İş arkadaşlarım, müdürlerim ve babacan tavrıyla başsavcımız, hiçbir şekilde bize sıkıntı yaşatmıyor ve engelimi burada hissetmiyorum. Benim bu şevkim işime yansıyor ve bir engelli adliyeye gelince hemen onun yardımına koşuyorum. Duruşmasına kadar kendisine refakat ediyorum. Onların durumunu çok iyi anladığım için mağdur olmamaları için çabalıyorum. Buraya sedyeyle çıkması gerekiyorsa onu bile ayarlıyorum. O da başsavcımızın ve müdürümüzün sayesinde oluyor. Adliye yönetimi bizlere anne ve babanıza nasıl davranıyorsanız vatandaşlara da öyle davranın dediler, biz de bu şekilde davranıyoruz' ifadelerini kullandı.

'LİGDE İYİ DURUMDAYIZ'

68 Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda 1'inci Ligde mücadele ettiklerini ve ligde durumlarının iyi olduğunu ifade eden Güngör, 'Ligde 3'te 3 yaparak iyi bir başarı elde ettik. Bizleri maddi ve manevi olarak destekleyen Belediye Başkanımız Evren Dinçer'e teşekkür ediyorum. Bir de vatandaşlarımızdan çocuklarını maçlara getirmelerini rica ediyorum. Gelişmekte olan çocuklar burada hem spor, hem de iş alanında engellilerin neler yapabileceğini görüyorlar. Ben buradan akşam saat 17.00'de işten çıkıyorum. Eve gidip aperatif bir şeyler atıştırıyorum. Saat 18.30'da hemen spor salonuna idmana gidiyorum. Saat 21.00 gibi de idmanım bitiyor ve eve gidiyorum. Hafta sonları ise maçlara gidiyoruz. Ortez protez kullandığım için kilomu sabit tutmam gerekiyor. Ben de bunu spor sayesinde başarıyorum. 80 kiloda iken protez taktırdım. Birkaç kilo alırsam yürüyüşte sıkıntı yaşıyorum. Günlerim bu şekilde geçiyor" dedi.