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11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar

11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
06.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:07

11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berberler ve kuaförlerin çalışma düzeni değişecek. Buna göre işletmeler artık randevulu hizmet verecek, salona girişte maske takılacak, sakal traşı sadece makineyle yapılacak, tek kullanımlık ürünler tercih edilecek ve dükkanlar 15 günde bir dezenfekte edilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik ilk kapatma kararı 16 Mart'ta uygulamaya konuldu. Bu tarih itibarıyla tiyatro, gösteri merkezi, konser salonu, birahane, kahvehane, yüzme havuzu, spor merkezi ve saunalar, 21 Mart'ta da lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri (AVM) ve mağazalar kapatılmıştı. İmalat sanayiinde birçok fabrikada da üretim, 24 Mart'tan itibaren tamamen durdurulmuş ya da azaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla artık aşamalı olarak normal hayata geçiliyor. Bu kapsamda berber, kuaför, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezleri (AVM) 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. 50 gün kapalı kaldıktan sonra açılacakları günü heyecanla bekleyen berber ve kuaförlerin ne gibi hazırlıklar yaptığını İstanbul Erkek Berberleri Esnaf Odası Başkanı Şükrü Akyüz anlattı.

SAKAL TIRAŞI SADECE MAKİNE İLE YAPILACAK

"Bayramdan önce açılmayı ilgili kurumlardan talep ediyorduk, oldu. 11 Mayıs'a hazırız, işimizi, aşımızı ve müşterimizi özledik" diyen Şükrü Akyüz, açıldıktan sonra salgın nedeniyle berber ve kuaför esnafında uygulanacak tedbirleri şöyle sıraladı:

Her müşteri salona girerken ateş ölçerden geçecek. Müşterinin kolonya ile elini dezenfekte etmesi sağlanacak. Müşteri salona girişte maske takacak. Ama saç kesimi sırasında çalışmayı engellememek için maskesini çıkaracak. Çalışan herkes maske takacak. Çalışan, üzerine uzun beyaz iş gömleğini giyecek ve bu gömlekler salgın bitinceye kadar her gün yıkanacak. Her müşteride artık tek kullanımlık havlu ve saç penuarıyla çalışılacak. Kullanılacak alet, edevat ve koltuk her müşteriden sonra sterilize edilecek. 3 koltuk varsa, bir koltuk ara verilerek sosyal mesafe korunacak şekilde çalışılacak. Ustura ile sakal traşı salgın bitene kadar kesinlikle yasak. Sadece tıraş makinesi ile sakal kısaltılabilecek.

MÜŞTERİ RANDEVU SİSTEMİ İLE GELECEK

Salgın bitinceye kadar iş yerleri 15 günde bir dezenfekte edilecek. Müşteri artık randevu sistemi ile salona alınacak. Yoğunluk oluşturmamak için artık çay ve kahve ikramı olmayacak. Bir müşterinin işi bitince çıkacak ve hemen diğeri girecek.Çalışma süresinin de geç saatlere kadar değil, saat 09.00-19.00 arası olması için görüşüyoruz. Artık berberlere de akıllı telefonlar için uygulama lazım. Yazılımla müşterinin ne zaman geleceği, hangi berberin ne zaman boş olduğu bilgilerine ulaşılabilecek. Bununla ilgili girişimlerimiz var."

MESLEK GÜNÜ OLARAK KUTLANACAK

30 Nisan ve 30 Mayıs'ın 'Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Günü' olarak kutlandığını belirten Şükrü Akyüz, "11 Mayıs bizim için; ekonomik, sosyal ve sağlık olarak ara verdiğimiz işimize 50 gün sonra dönmemiz nedeniyle miladi bir tarihtir. Bundan sonra sadece 11 Mayıs'ın mesleki günümüz olarak kutlanmasını istiyoruz. Bu talebimizi de gerekli mercilere ileteceğiz" dedi.

YAZILIM GELİŞTİRİLİYOR

Salgın sonrasında da randevulu sistemle çalışılması için esnaf odası olarak yazılımcılarla görüşeceklerini ve oluşturacakları uygulamayı bütün üyelerine ileteceklerini belirten Şükrü Akyüz, "Bilgisayar, akıllı telefon var. Müşteri, kuaförün randevu sistemine girebilsin, yaptıracağı işlemle ilgili boş saatleri ve fiyatları görebilsin istiyoruz. Böylece hem müşteri zaman kaybetmez, salonda gereksiz kalabalık olmaz hem de çalışan kaç kişiye ne iş yapacağını bilir, her şey daha düzenli olur" dedi. (Posta)

11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar

Ekonomi Manşet

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