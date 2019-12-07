11'inci Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu başladı

07.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:32

Bu sene 11'incisi düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, 'Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi' temasıyla başladı. Sempozyumda, 4 farklı kategoride düzenlenen oturumlara faizsiz bankacılık ve İslam ekonomisi alanında uzman akademisyenler sunum gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, yaptığı konuşmasında, "Modern iktisadi sistem içinde faiz bütün kötülüklerin anasıdır. Faize alternatif bir finans sistemi kurmak dünyanın muhtaç olduğu en önemli unsurlardan bir tanesidir." dedi.



İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) ve İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu bu yıl 11'inci defa kapılarını araladı. 'Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi' temalı sempozyuma yerli ve yabancı akademisyen, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İKDER Başkanı Mustafa Bolat'ın açılış konuşmalarını yaptığı sempozyumda 4 farklı kategoride düzenlenen oturumlara faizsiz bankacılık ve İslam ekonomisi alanında uzman akademisyenler sunum gerçekleştirdi.



Ersöz: "Modern iktisadi sistem içinde faiz bütün kötülüklerin anasıdır"



İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sempozyumun açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, İslam ekonomisinin temelinin adalet, merhamet, dayanışma olduğunu belirterek "Adaleti tesis edemediğimiz paylaşım sistemini düzenli kuramadığımız sürece insanlığın huzur bulması mümkün değildir. Kişilerin inanç ve davranışları ekonomiyi doğrudan etkilemektedir. Müslümanca yaşayan bir toplumda İslam ekonomisinin hukukunu ve şeriatını uygulamak mümkün olabilecektir. Ne kadar Müslümanca yaşayan bir topluma erişebilirsek o kadar İslam ekonomisinin unsurlarını hayata geçirebilmek söz konusu olacaktır. İslamın kendisi hayattır, kişi İslami esaslara göre hayatını biçimlendirirse İslam ekonomisini hayata geçirmek mümkün olacaktır. Modern iktisadi sistem içinde faiz bütün kötülüklerin anasıdır. Faize alternatif bir finans sistemi kurmak dünyanın muhtaç olduğu en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu sempozyumda kar paylaşımı, vakıf, kooperatifçilik, gibi konuların yanı sıra zekatın devlet tarafından toplanmasına dönük bir takım tartışmaların da burada gündeme gelmesini umut ediyorum ve bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Açılışta konuşan İKDER Başkanı Mustafa Bolat, İslam ekonomisinin kurucusu Prof. Dr Sabahattin Zaim anısına bu etkinliği yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmadaki amacımız ekonomik sistemin aksayan yönlerini tamir ve yama yapmak yerine adil ve paylaşımcı sürdürülebilir ve uygulanabilir alternatif model ve çıkış yolu sunmaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığının tüm ekonomik saldırılara karşı yeni teşvik ve programlar ile kalkınma yolundaki gayretlerini destekliyor ve daha adil bir gelir dağılımı ve ekonomik paylaşım için büyük ve hızlı dönüşümlere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da İslamın ekonomi alanındaki düzenlemelerinin İslam ekonomisini teşkil ettiğini belirterek, "İslami iktisada uygun, daha insani, daha adil, katılımcı ve eşitlikçi bir model üretilebilir ve uygulayabiliriz. İslam anlayışı dünyadaki en adil sistemlerden biri olarak sürdürülebilir ekonomik kalkınma için kendine has yaklaşımlara sahiptir. Dünyada var olan ekonomik sistemler ciddi sorunlar yaşamakta ve kendini devam ettiremez haldedir. İslam coğrafyasında yeni bir evrensel ekosistem arayışı önem arz etmektedir. Bu anlamda İslam ekonomisini uygulamak ve üzerine tartışmak büyük önem arz etmektedir." dedi.



İstanbul Ticaret Odası, Merkez Bankası, Borsa İstanbul tarafından da desteklenen Sempozyum sonunda ortak bir deklarasyon sunulacak.



Panel katılımcıları



Sempozyumda 4 ana oturuma katılan tartışmacı ve tebliğ sunan akademisyenler şu şekilde; Prof. Dr. Sedat Murat'ın başkanı olduğu İslam İktisat-Finans Tarihi Tecrübesi: Tespit ve Öneriler isimli panele Doç. Dr. Ömer Karaoğlu, Prof. Dr. Abdul Azim Islahı, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Hamdi Genç, Prof. Abdülkadir Buluş, Doç. Dr. Süleyman Kaya tebliğ sundu.



Doç. Dr. Mehmet Babaca'ın Oturum başkanı olduğu ikinci oturumda 'Paylaşımcı, Sorumlu ve Faize Bağımlı Olmayan Bir Finansal Sistem, Faizsizlik Prensibi Çerçevesinde Değerlendirme ve Öneriler' başlığı altında Prof. Dr. Mehmet Saraç, Doç. Dr. Davut Pehlivanlı, Prof. Omneya Abdelselam, Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, Prof. Dr. Monzer Kahf, Prof. Dr. Servet Bayındır, Doç. Dr. Abdullah Durmuş, Dr. Yakup Asarkaya, Dr. Hylmun Izhar, Dr. Murat Turgut, Hüsnü Tekin, Murat Çobanoğlu gibi isimler sunum yaptı.



Prof. Dr. Necdet Şensoy'un başkanı olduğu üçüncü oturumda 'Türkiye Ekonomik Büyümesi ve Kalkınması' konulu başlığında Prof. Dr. Hasan Vergil, Prof. Dr. Murat Taşdemir, Prof. Dr. Faik Çelik, Doç. Dr. Bekir Kayacan, Doç. Dr. Hüseyin Kaya sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in başkanı olduğu son oturumda ise 'Daha Adil Bir Türkiye için Sosyal Politika Uygulamalarını Basamaklandırma' Doç. Dr. Faruk Taşçı, Prof. Dr. Sayım Yorgun, Prof. Dr. Zeki Parlak, Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan, Doç. Dr. Orhan Koçak, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kucur, Dr. Nergis Dama sunum gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA