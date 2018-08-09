11 Bin Suriyeli Kurban Bayramı İçin Ülkesine Gitti

11 bin Suriyeli Kurban Bayramı için ülkesine gitti

KİLİS - Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 11 bini aştı.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geceden gelen Suriyeliler, ülkelerine gitmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor.

40 dereceyi aşan sıcakta geçişler sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine geçişleri, 40 dereceyi aşan sıcaklara rağmen sürüyor.

Kilis Valiliği online randevu sistemine şimdiye kadar 50 bin Suriyelinin başvurduğu, bu sabah itibariyle 11 bini aşkın kişinin Suriye'ye geçiş yaptığı belirtildi.

Yoğunluğun yaşandığı sınır hattında jandarma ve polis, Suriyelileri sıraya koyarak düzenli bir şekilde geçişlerini sağlıyor. Polis ile jandarma geçişlerde yaşlı, hamile ve çocuklu ailelere öncelik veriliyor.