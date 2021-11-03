107 yıllık tarihin izlerini taşıyan tiyatro afişler Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda

İSTANBUL (Bültenler) - Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyete İstanbul'un güçlü ve etkin sanat kurumlarından Şehir Tiyatroları, sanat ve antikaseverlerin buluşma yeri olacak fuarda iki bini aşkın oyun afişinden bir seçki sunuyor.

Bugün Şehir Tiyatroları olarak bilinen ve 1914 yılında Darülbedayi (Osmanlı Güzellikler Evi) adıyla kurulan kurum, arşivinde koruduğu ve sanatsal değer taşıyan afişleriyle, sanatseverleri ülkemizin afiş ve tanıtım tarihinde nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Şehir Tiyatroları, ayrıca Türk Tiyatrosu'nun önemli ismi Muhsin Ertuğrul'un tarihsel ve sanatsal değer taşıyan "çalışma masası ve sandalyesini" sergi mekânına taşıyor.

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