10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' oldu

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - RUSYA'dan 10 yıl önce getirilen yumurtalardan çıkan Mersin balıkları, bugün 'anaç' olarak yavru veriyor. Popülasyonun artması için üzerinde çalışılan balıklardan elde edilen havyarın kilosu ise 2 bin ile 12 bin dolar arasında satılıyor.

Dünyada 250 milyon yıldır yaşayan ve ana vatanı Karadeniz ile Hazar Denizi olan Mersin balıklarının nesli, kontrolsüz avlanma nedeniyle son birkaç yılda tükenme tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Mersin balığı popülasyonunu artırmak için Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, 10 yıl önce Rusya'dan döllenmiş havyar getirdi. Yumurtalar için uygun koşullar sağlandı ve yavrular elde edildi.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'ndeki büyük havuzlarda onlarca Mersin balığı bir arada yaşıyor. Balıkları zaman zaman yakalayıp, kontrol eden uzman personel ise hasta olduğunu tespit ettiği Mersin balığını ayrı havuza alıyor. Enstitü, ilerleyen süreçte özel sektördeki girişimcilerin kuracağı havuzlarda Mersin balığının üretiminin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını amaçlıyor.