10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

GÖKYÜZÜNDE BASKET MAÇI

Türk Hava Yolları (THY) reklam filmi için 5 bin metrede basketbol oynandı, 250 kilometre hızla smaç basıldı.

Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru Türk Hava Yolları, A Milli Erkek Basketbol Takımına destek için çektiği reklam filmi ile bir rekora da imza attı. Gökyüzünde oynanan maç ile dünyanın en yüksek ve en hızlı basket maçı yapılmış oldu.

Reklam filmine Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri ve Ömer Onan başta olmak üzere Basketbol Milli Takım oyuncuları da tam kadro katıldı.

RAFTİNG BOTUYLA ATLAYIP RUBİK KÜP ÇÖZDÜLER

Çek Cumhuriyetinde bir grup paraşütçü, inanılmaz ve bir o kadar da çılgınca bir rekora imza attılar. 4300 metre yükseklikten uçaktan rafting botuyla atlayan profesyonel paraşütçüler bot içinde hem rafting yaptı hem de rubik küpü 31 saniye içinde çözdü. Çılgın paraşütçüler, bu muhteşem anları kameralarıyla da an be an görüntüledi.

BOĞA SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

Yüzlerce kişinin önüne gösteri için çıkarılan boğa, birden yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki tribünlere atladı, insanların arasına daldı. Boğa, ölümcül boynuzlarını önüne gelene savurdu, tribünlerde büyük panik yaşandı. Kızgın boğa uyuşturucu iğne ile ateş edilerek kontrol altına alınabildi. Olayda yaralanan 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

