10 yıl önce bugün neler oldu ?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

19.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:12

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

GÖKYÜZÜNDE BASKET MAÇI

Türk Hava Yolları (THY) reklam filmi için 5 bin metrede basketbol oynandı, 250 kilometre hızla smaç basıldı.

Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru Türk Hava Yolları, A Milli Erkek Basketbol Takımına destek için çektiği reklam filmi ile bir rekora da imza attı. Gökyüzünde oynanan maç ile dünyanın en yüksek ve en hızlı basket maçı yapılmış oldu.

Reklam filmine Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri ve Ömer Onan başta olmak üzere Basketbol Milli Takım oyuncuları da tam kadro katıldı.

RAFTİNG BOTUYLA ATLAYIP RUBİK KÜP ÇÖZDÜLER

Çek Cumhuriyetinde bir grup paraşütçü, inanılmaz ve bir o kadar da çılgınca bir rekora imza attılar. 4300 metre yükseklikten uçaktan rafting botuyla atlayan profesyonel paraşütçüler bot içinde hem rafting yaptı hem de rubik küpü 31 saniye içinde çözdü. Çılgın paraşütçüler, bu muhteşem anları kameralarıyla da an be an görüntüledi.

BOĞA SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

Yüzlerce kişinin önüne gösteri için çıkarılan boğa, birden yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki tribünlere atladı, insanların arasına daldı. Boğa, ölümcül boynuzlarını önüne gelene savurdu, tribünlerde büyük panik yaşandı. Kızgın boğa uyuşturucu iğne ile ateş edilerek kontrol altına alınabildi. Olayda yaralanan 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
İLOMİLO: HEPSİNİ HATIRLIYORUM YA ZAMAN ÇOK ACIMASIZZ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Ekonomi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor Ekonomi
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Almanya aşı çalışmasına ilişkin 2021 yılını gösterdi Dünya
Almanya aşı çalışmasına ilişkin 2021 yılını gösterdi
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı 3. Sayfa
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı Ekonomi
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri...
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hümeyra Aamir Khan Sezen Aksu Şeyma Subaşı
Spor Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 11:25:30. #1.14#
title