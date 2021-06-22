10 yıl hapis aranan FETÖ sanığı öğretmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

10 yıl hapis aranan FETÖ sanığı öğretmen yakalandı

10 yıl hapis aranan FETÖ sanığı öğretmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan eski öğretmen M.T., düzenlenen operasyonla yakalandı.

HATAY'da, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan eski öğretmen M.T., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.T.'nin Yeşil Mahallesi'ndeki evde gizlendiği saptadı. Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan M.T., hakkındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Boris Johnson Muharrem İnce Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Merve Dizdar Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
10 yıl hapis aranan FETÖ sanığı öğretmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.06.2021 15:56:32. #1.13#

title