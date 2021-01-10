10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:14
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcan, mesajında, öncelikle gazetecilerin yaşadıkları zorluklara değinerek, son yıllarda basın emekçilerinin yaşadığı zorlukların artarak devam etmekte olduğunu ifade etti.

Basının ulusun ortak sesi, bir güç, bir okul ve bir yol gösterici olduğunu anlatan Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sebeple gazeteciler demokratik ve gelişmiş bir ülkenin temel yapı taşlarıdır. Bu nedenle gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, basının üstündeki her türlü baskı ve sansürün kaldırılması şarttır. Bizler bugüne kadar basın emekçilerimizin her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; halkın doğrulara ulaşmasını sağlayarak, mesleğini tarafsızlık ilkesiyle icra eden tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Oğuzhan Koç Cemal Hünal Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Erol Bulut Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Endonezya Galatasaray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 16:16:29. #1.15#
title