10 Haziran Survivor kim kazandı?

10 Haziran Survivor kim kazandı?
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TV8 ekranlarının nefes kesen yarışması Survivor All Star 2025'te büyük final öncesi heyecan zirveye ulaştı. Peki, 10 Haziran Survivor kim kazandı?

TV8'in popüler yarışması Survivor All Star 2025'te büyük final öncesi ilk iki finalist belli oldu. İlk finalist Batuhan Karacakaya olurken, ikinci finalist ise nefes kesen bir karşılaşma sonucunda Adem oldu. Üçüncü finalistin belli olacağı yarışma henüz sona ermedi. Büyük finale kısa bir süre kaldı. Peki, 10 Haziran Survivor kim kazandı?

1. FİNALİST KİM?

Survivor'dabüyük finale adını yazdıran ilk yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu.

10 Haziran Survivor kim kazandı?

2. FİNALİST KİM?

Batuhan'dan sonra ikinci finalistin belli olacağı final mücadelesinde Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada Sevgi ve Ayşe elenirken, finalde Volkan ve Adem mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu karşılaşmada rakibi Volkan'ı eleyen Adem Survivor'da 2. finalist oldu.

10 Haziran Survivor kim kazandı?

10 HAZİRAN SURVİVOR KİM KAZANDI?

Bu akşam 3. finalist belli olacak. Henüz yarmalar sona ermedi.

10 Haziran Survivor kim kazandı?

BÜYÜK SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Büyük final11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Canlı yayınla yapılacak finaller saat 19:00'da başlayacak.

10 Haziran Survivor kim kazandı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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