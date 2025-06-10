TV8'in popüler yarışması Survivor All Star 2025'te büyük final öncesi ilk iki finalist belli oldu. İlk finalist Batuhan Karacakaya olurken, ikinci finalist ise nefes kesen bir karşılaşma sonucunda Adem oldu. Üçüncü finalistin belli olacağı yarışma henüz sona ermedi. Büyük finale kısa bir süre kaldı. Peki, 10 Haziran Survivor kim kazandı?

1. FİNALİST KİM?

Survivor'dabüyük finale adını yazdıran ilk yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu.

2. FİNALİST KİM?

Batuhan'dan sonra ikinci finalistin belli olacağı final mücadelesinde Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada Sevgi ve Ayşe elenirken, finalde Volkan ve Adem mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu karşılaşmada rakibi Volkan'ı eleyen Adem Survivor'da 2. finalist oldu.

10 HAZİRAN SURVİVOR KİM KAZANDI?

Bu akşam 3. finalist belli olacak. Henüz yarmalar sona ermedi.

BÜYÜK SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Büyük final11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Canlı yayınla yapılacak finaller saat 19:00'da başlayacak.