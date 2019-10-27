10 bin yıllık buğdaydan yapılan şekerpare ilgi görüyor

27.10.2019 11:08

Kastamonu'da, Anadolu topraklarında 10 bin yıldır yetiştirilen ve "buğdayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayından yapılan şekerpare ilgi görüyor.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayı, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşuyor. Siyez buğdayı ve ona bağlı ürünlerin imalatı, doğal ürünlere taleple giderek artıyor.

Siyez ekiminin yoğun yapıldığı Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kardeşiyle pastane işleten İrfan Çakal, bu buğdaydan hazırladığı şekerpareleri Türkiye'nin farklı şehirlerine de gönderiyor.

Çakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyezin İhsangazi için çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

Siyez buğdayının ilçede farklı şekillerde işlendiğini anlatan Çakal, "Pastanemizde siyezden simit, ekmek, mantı, erişte, tarhana, kurabiye ve son olarak da şekerpare yapmaya başladık. Siyezi hem üretiyoruz hem de işliyoruz." dedi.

İlçeye gelen misafirlere, bölgede ekilen siyezden hazırladıkları ürünleri ikram etmek istediklerini dile getiren Çakal, "O amaçla yola çıkıp şekerpare yapmaya karar verdik. Çok başarılı oldu. Siyez hem doğal hem faydalı. Yapısı dolayısıyla tatlısı diğerlerine göre hafif olduğu için dokunmuyor. Hazmı kolay, herkesin rahatlıkla tüketeceği bir ürün." diye konuştu.

- Hem şerbetli hem de kuru satılıyor

Şekerpareye ilginin yoğun olduğunu belirten Çakal, "İstanbul, Bursa, Ankara, Çanakkale başta olmak üzere ülkenin her yerine gönderiyoruz. Yiyenler çok memnun kalıyor, bir daha sipariş veriyor. Şekerpareyi isteyene şerbetli isteyene de kuru haliyle gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Bozacı da siyez buğdayından yapılan şekerpareyi ilk kez tattığını anlatarak, "Çok beğendim. Siyez unundan yapıyorlar, çok hafif. Bundan sonra sık sık gelip tadına bakmayı düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA