10 Aralık Cuma yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 10 Aralık yayın akışı Bugün hangi diziler var? 10 Aralık Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 10 Aralık CumaATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

10 ARALIK CUMA TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:15

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Senin Hayatın 18:10

Show Ana Haber 18:45

18:45 Aziz 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:20

ATV Ana Haber 19:00

19:00 Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI

Asi 11:00

Gelinim Mutfakta 13:00

Ece Üner ile Susma 15:45

Kanal D Ana Haber 19:00

19:00 Arka Sokaklar 20:00

FOX TV YAYIN AKIŞI

En Hamarat Benim 13:00

Fulya ile Umudun Olsun 16:00

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

19:00 Aşk Mantık İntikam 20:00

Orta Sayfa 23:30

STAR TV YAYIN AKIŞI

Sabahın Sultanı Seda Sayan 09:45

Gerçeğin Peşinde 13:00

Annemizi Saklarken 16:00

Star Haber 18:30

18:30 Kaderimin Oyunu 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30

Masterchef Türkiye 2021 11:15

Kırmızı Oda 13:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Kırmızı Oda 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI

Beni Böyle Sev 13:00

Seksenler 16:30

Ana Haber 19:00

19:00 İddiaların Aksine 19:55

Kıbrıs Zafere Doğru 20:00

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