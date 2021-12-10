10 Aralık Cuma yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!
10 Aralık 2021 Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 10 Aralık Cuma TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 10 Aralık yayın akışı Bugün hangi diziler var? 10 Aralık Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 10 Aralık CumaATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:15
- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00
- Senin Hayatın 18:10
- Show Ana Haber 18:45
- Aziz 20:00
- Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00
- Esra Erol'da 16:20
- ATV Ana Haber 19:00
- Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
- Asi 11:00
- Gelinim Mutfakta 13:00
- Ece Üner ile Susma 15:45
- Kanal D Ana Haber 19:00
- Arka Sokaklar 20:00
- En Hamarat Benim 13:00
- Fulya ile Umudun Olsun 16:00
- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00
- Aşk Mantık İntikam 20:00
- Orta Sayfa 23:30
- Sabahın Sultanı Seda Sayan 09:45
- Gerçeğin Peşinde 13:00
- Annemizi Saklarken 16:00
- Star Haber 18:30
- Kaderimin Oyunu 20:00
- Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30
- Masterchef Türkiye 2021 11:15
- Kırmızı Oda 13:00
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00
- Kırmızı Oda 20:00
- Beni Böyle Sev 13:00
- Seksenler 16:30
- Ana Haber 19:00
- İddiaların Aksine 19:55
- Kıbrıs Zafere Doğru 20:00
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