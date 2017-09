1. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Festivali kapsamında, İzmir Konak Meydanı'nda vatandaşlara dondurma ikram edildi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında dondurma tırı Konak Meydanı'nda tarihi saat kulesinin önüne getirildi.



Kahramanmaraş'ta çeşitli firmalarca hazırlanan dondurmalar, burada vatandaşlara ikram edildi.



Özellikle çocukların ilgi gösterdiği dondurma tırı önünde uzun kuyruklar oluştu.



Dondurma dağıtımı yapanların şovları, renkli anlara sahne olurken, protokol üyeleri de dondurma kesti.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında İzmir'in 6. durak olduğunu söyledi.



Daha önce İstanbul'un iki yakasında, Trabzon, Samsun ve Bursa'da vatandaşlara dondurma ikramlarında bulunduklarını ifade eden Akşam, "Hakiki Kahramanmaraş dondurmasının belediyemizi ikramı olarak dağıtmak için geldik. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir'de de yoğun bir ilgi var." dedi.



Bir tır dondurma dağıttıklarını belirten Akşam, İzmirlilerin dondurmaya doyacağını dile getirdi.



Alpedo Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu da etkinliğe sponsor olduklarını belirtti.



Kahramanmaraş'ı ve dondurmayı tanıtmak için Türkiye'yi gezdiklerini hatırlatan Kervancıoğlu, "Üzerinde Kahramanmaraş dondurması yazan dondurmaların hepsi hakiki dondurma değildir. Dondurmanın hazırlanışı sunumu her şeyiyle Kahramanmaraş dondurması kendini belli eder." diye konuştu.



Vatandaşlardan Şaban Söyler ise "Çok dondurma yedim ama bunun lezzeti çok farklı. Belediyeye çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Etkinliğe İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nazmi Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.