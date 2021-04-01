1 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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1 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

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1 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

1 Nisan Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Nisan'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Nisan Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Nisan Perşembe İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3365829

ISTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -NENE HATUN mah sk İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -NENEHATUN mah sk bölgelerinde 01/04/2021 01:00:00 - 01/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3365943

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZİVER, ÜZEYİR sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ERASLAN, FATİH, KARAKUZU, ZEHRA sk/ NENEHATUN mah AFRA, BAHARDALI, CUMALİ, DİLBER, FATİH, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, MİS, PİRSULTAN, RAHMAN, SERENGÜL, TEKYILDIZ, TEZEL, YAYLI, YENİDÜNYA, ÇOBANYILDIZI, ŞÜKRÜ sk/ YAVUZ SELİM mah FATİH sk bölgelerinde 01/04/2021 02:30:00 - 01/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3366047

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SUBAŞI sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN, ZAHİT sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, AĞAHAN, BAYHAN, BEKİROĞLU, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, ETHEM, GALERİ, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, HAZNEDAR, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, MEŞALE, SEKMEN, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER, ÖZGÜN sk/ NENEHATUN mah KAZIM KARABEKİR, REVNAK sk/ TAŞOLUK mah ARNAVUTKÖY, BAĞ, EGEMEN, ESENYEL, FİGEN, GÖLYOLU, GÖZLEM, GÜNNUR, KAZIM KARABEKİR, KENT, KIVILCIM, MEŞECİK, TEKİNSOY, ÖZAKIN sk bölgelerinde 01/04/2021 03:00:00 - 01/04/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3361890

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KAMER, KOCA YUSUF, MUHTAR, SULTANDAĞI, SÜREYYAPAŞA, ŞİİR sk/ MAVİGÖL mah AKŞİT, ASALET, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, KIRAN, KOCA YUSUF, MODERN, PEKER, SAADET, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 01/04/2021 09:00:00 - 01/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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