04 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:05 Spor Artı

02:05 İngiltere Premier Lig Özetler

02:35 İspanya La Liga Özetler

03:10 İtalya Serie A Özetler

03:30 Takvim Yaprakları

03:35 Taktik Analiz

05:05 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İspanya La Liga Özetler

09:50 Spor Toto Süper Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Toto 1. Lig Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Panorama

13:45 İtalya Seri A Özetler

13:55 İngiltere Premier Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

16:55 Tofaş - Yukatel Denizli Merkezefendi Bld.

19:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

23:00 Aktüel Futbol

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