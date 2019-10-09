0.49 ve 0.69 faiz avantajlı taşıt kredisi kampanyası ile alınabilecek araba modelleri ve satış fiyatları!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan 0.49 ve 0.69 faiz avantajlı taşıt kredisi kampanyasında önce Honda, Hyundai, Renault Mais, Fiat, Isuzu, Karsan, Temsa, Ford ile daha sonra ise Otokar, BMC, Toyota ve Mercedes ile anlaşma sağlanmıştı. İşte 0.49 ve 0.69 faiz avantajlı satış fiyat listesi ve anlaşmalı araba modelleri!
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yüzde 0,49 ve yüzde 0,69 faiz oranlarıyla vereceği taşıt kredisi kampanyasına gösterilen yoğun ilgi sonrası anlaşmalı marka sayısında artış oldu. 0.49 ve 0.69 faiz avantajlı taşıt kredisi kampanyası ile alınabilecek araba modelleri hangileri olduğu sorulurken 0.49 ve 0.69 faiz avantajlı taşıt kredisi kampanyası satış fiyatları da merak edilmeye başlandı. İşte en uygun taşıt kredisi araba modelleri ve taşıt kredisi faiz oranları…
DÜŞÜK FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ NEDİR?
Avantajlı taşıt kredisi Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın 26 Eylül 2019 tarihinde duyurduğu ve yerli üretime teşvik anaçlı yapılan yüzde 0,69 ve yüzde 0,49 faizle verilen kredi kampanyasıdır.
0,49 TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASINDA HANGİ ARABA MARKALARI VAR?
Düşük faizli taşıt kredisi kampanyasında önce Honda, Hyundai, Isuzu, Karsan, Temsa, Renault Mais, Fiat ve Ford markaları ile anlaşma sağlanmıştı. Kampanyaya gösterilen yoğun ilgi sonrası BMC, Otokar, Toyota ve Mercedes kampanyaya dahil oldu.
Binek araçlarda: Fiat, Hyundai, Renault Mais ve Honda
Ticari araçlarda: Fiat, Ford, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC ve Otokar
2019 ARABA FİYATLARI VE TAŞIT KREDİSİ KIYASLAMA TABLOSU
DÜŞÜK FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
0,69 ve yüzde 0,49 faizli taşıt kredisi kampanyasında taşıt kredisi hesaplama için özel tablo kullanılmaktadır.
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası;
Ticari araçlarda taşıt kredisi hesaplama: 72 - 500 bin TL arasında 30/ 60 ay olmak üzere yüzde 0,49 ile 0,69 faiz oranları uygulayacak.
Binek araçlarda taşıt kredisi hesaplama: 50 - 120 bin TL arasında 18/ 36 ay olmak üzere yüzde 0,49 ile 0,69 faiz oranları uygulayacak.
0.49 faiz oranıyla 60 ay vadeli 40 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 40.000,00 TL
Faiz oranı: %0.49
Taksit sayısı: 60 ay
Taksit tutarı: 793,11 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 47.586,28 TL
0.49 faiz oranıyla 48 ay vadeli 40 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 40.000,00 TL
Faiz oranı: %0.49
Taksit sayısı: 48 ay
Taksit tutarı: 958,89 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 46.026,71 TL
0.49 faiz oranıyla 60 ay vadeli 50 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 50.000,00 TL
Faiz oranı: %0.49
Taksit sayısı: 60 ay
Taksit tutarı: 991,38 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 59.482,97 TL
0.49 faiz oranıyla 48 ay vadeli 50 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 50.000,00 TL
Faiz oranı: %0.49
Taksit sayısı: 48 ay
Taksit tutarı: 1.198,61 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 57.533,46 TL
0.49 faiz oranıyla 60 ay vadeli 75 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 75.000,00 TL
Faiz oranı: %0.49
Taksit sayısı: 60 ay
Taksit tutarı: 1.487,07 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 89.224,35 TL
0.49 faiz oranıyla 48 ay vadeli 75 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 75.000,00 TL
Faiz oranı: %0.49
Taksit sayısı: 48 ay
Taksit tutarı: 1.797,92 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 86.300,00 TL
0.49 faiz oranıyla 60 ay vadeli 100 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 100.000,00 TL
Faiz oranı: %0.49
Taksit sayısı: 60 ay
Taksit tutarı: 1.982,76 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 86.300,00 TL
0.49 faiz oranıyla 48 ay vadeli 100 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 100.000,00 TL
Faiz oranı: %0.49
Taksit sayısı: 48 ay
Taksit tutarı: 2.397,22 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 115.066,76 TL
0.69 FAİZ ORANI İLE TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
0.69 faiz oranıyla 60 ay vadeli 40 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 40.000,00 TL
Faiz oranı: %0,69
Taksit sayısı: 60 ay
Taksit tutarı: 848,62 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 50.917,46 TL
0.69 faiz oranıyla 48 ay vadeli 40 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 40.000,00 TL
Faiz oranı: %0,69
Taksit sayısı: 48 ay
Taksit tutarı: 1.013,27 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 48.637,14 TL
0.69 faiz oranıyla 60 ay vadeli 50 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 50.000,00 TL
Faiz oranı: %0,69
Taksit sayısı: 60 ay
Taksit tutarı: 1.060,78 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 63.646,71 TL
0.69 faiz oranıyla 60 ay vadeli 50 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 50.000,00 TL
Faiz oranı: %0,69
Taksit sayısı: 60 ay
Taksit tutarı: 1.060,78 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 63.646,71 TL
0.69 faiz oranıyla 48 ay vadeli 50 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 50.000,00 TL
Faiz oranı: %0,69
Taksit sayısı: 48 ay
Taksit tutarı: 1.266.59 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 60.796,44 TL
0.69 faiz oranıyla 60 ay vadeli 75 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 75.000,00 TL
Faiz oranı: %0,69
Taksit sayısı: 60 ay
Taksit tutarı: 1.591,17 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 95.470,01 TL
0.69 faiz oranıyla 48 ay vadeli 75 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 75.000,00 TL
Faiz oranı: %0,69
Taksit sayısı: 48 ay
Taksit tutarı: 1.899,89 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 91.194,80 TL
0.69 faiz oranıyla 60 ay vadeli 100 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 100.000,00 TL
Faiz oranı: %0,69
Taksit sayısı: 60 ay
Taksit tutarı: 2.121,56 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 127.293,35 TL
0.69 faiz oranıyla 60 ay vadeli 100 bin TL avantajlı taşıt kredisi hesaplama
Kredi türü: Taşıt kredisi
Kredi tutarı: 100.000,00 TL
Faiz oranı: %0,69
Taksit sayısı: 48 ay
Taksit tutarı: 2.533,19 TL
Geri ödenecek toplam tutar: 121.592,94 TL
0,49 VE YÜZDE 0,69 FAİZ ORANI İLE SATILAN ARAÇLAR VE YERLİ OTOMOBİL MODELLERİ NELERDİR?
Kamu bankalarının 0,49 ve yüzde 0,69 faiz ile avantajlı taşıt kredisi kampanyası başlatması sonrası tüketiciler ihtiyaç kredisi hesaplama, taşıt kredisi hesaplama, en uygun taşıt kredisi, ziraat bankası taşıt kredisi, halk bankası taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi oranları gibi konularda araştırma yapmaya başladılar. Taşıt kredisi faiz oranları düşmesi ile cazip hale gelen yerli otomobil fiyatları ve0.49 ve 0.69 faiz oranı ile satılan araç fiyatları, tüketicilerin ilgi odağı oldu. İşte 0,49 ve yüzde 0,69 faiz oranı ile satılan araçlar ve yerli otomobil modelleri…
2019 RENAULT ARAÇ FİYATLARI
2019 HYUNDAI ARAÇ FİYATLARI
2019 HONDA ARAÇ FİYATLARI
2019 FIAT ARAÇ FİYATLARI
|MARKA
|MODEL
|FİYAT ARALIĞI (TL)
|AYLIK TAKSİT - TL (48 AY)
|AYLIK TAKSİT - TL(60 AY)
|RENAULT
|Clio/ Joy 0.9 TCe 90bg EU6
|94.900
|2.275
|1.882
|RENAULT
|Symbol/ Joy 1.0 SCe75bg
|86.400
|2.071
|1.713
|RENAULT
|Captur/ Touch 0.9TCe 90 bg
|125.900
|3.018
|2.496
|RENAULT
|Megane/ HB Touch 1.3Tce 140 bg
|142.700
|3.421
|2.829
|RENAULT
|Megane Sedan/ Joy1.6 16V 115 bg
|120.150
|2.880
|2.382TL
|RENAULT
|Kadjar/ Touch 1.3TCe 140 bg
|175.650
|4.211
|3.483
|RENAULT
|Talisman/ Icon 1.6dCi EDC 130 bg
|265.250
|6.359
|5.259
|RENAULT
|Koleos/ Icon 1.6 dCiX-tronic 130 bg
|275.250
|6.598
|5.458
|HONDA
|Yeni Civic Sedan/1.6L Dream Benzin
|141.500
|6.598
|5.458
|HONDA
|Jazz/ 1.3LDream
|126.100
|3.023
|2.500
|HONDA
|Civic Hatchback/1.5L Sport
|173.400
|4.157
|3.438
|HONDA
|Civic Type R/ Type RGT
|387.500
|9.289
|7.683
|HONDA
|Civic Sedan/ 1.6LPremium
|131.500
|3.152
|2.607
|HYUNDAI
|i10/ 1.0 MPI 5 İleriDüz Jump (Benzinli)
|92.470
|2.217
|1.833
|HYUNDAI
|İ20/ 1.2 MPI 5 İleriDüz Jump (Benzinli)
|103.400TL
|2.479
|2.050
|HYUNDAI
|Yeni Elentra/129.300
|100.368
|2.406
|1.990
|HYUNDAI
|Tuscon/ 1.6 CRDI 7İleri DCT Style
|230.260
|5.520
|4.566
|FIAT
|Egeaq/ 1.4 Fire 95 HP
|95.900
|2.299
|1.901
|FIAT
|Fiorino PanoramaPremio/1.3 M.Jet
|145.400
|3.486
|2.883
|FIAT
|Doblo Panorama Easy/1.6 M.Jet 120
|160.900
|3.857
|3.190