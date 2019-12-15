Haberler » Spor » ZTK 5'inci turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Spor

ZTK 5'inci turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci tur rövanşında 17 ve 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

15.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:58
ZTK 5'inci turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat 'nın 5'inci tur rövanşında 17 ve 18 ve 19 'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, kupada salı, ve perşembe günleri oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

17 Aralık Salı: 13.00 Vanspor FK - Kasımpaşa ()14.30 Antalyaspor - Eyüpspor (Kadir Sağlam)16.30 Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor (Serkan Tokat)18.30 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor (Mert Güzenge)20.45 Tuzlaspor - Galatasaray (Koray Gençerler)18 Aralık Çarşamba: 13.00 Anagold 24Erzincanspor - Beşiktaş (Kutluhan Bilgiç)13.45 Keçiörengücü - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Hakan Ceylan)14.30 Gaziantep FK - GMG Kırklarelispor (Tugay Kaan Numanoğlu)16.30 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor (Alper Çetin)18.30 Göztepe - Fatih Karagümrük (Sarper Barış Saka)20.45 İstanbulspor - Fenerbahçe (Emre Malok)19 Aralık Perşembe: 13.00 Manisa Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor (Atilla Karaoğlan)14.30 Yukatel Denizlispor - Altınordu (Cihan Aydın)16.30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon (Bahattin Şimşek)18.30 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

20.45 Trabzonspor - Altay (Burak Şeker)


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler