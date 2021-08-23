Zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi çalışmalarına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi çalışmalarına başlandı

Zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi çalışmalarına başlandı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi ve bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımına ilişkin çalışmalara başlandığı bildirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi ve bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımına ilişkin çalışmalara başlandığı bildirildi.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda Türkiye'de meydana gelen sel felaketleri zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesini gündeme getirdi. Bu çerçevede, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ve deprem riskine karşı teminat sağlayan zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi planlanırken, bu yöndeki çalışmaların ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamaya göre, Türkiye'de zorunlu deprem sigortası teminatı 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği münhasıran DASK tarafından veriliyor. Aynı kanun gereği, sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda deprem, sel, yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri doğal afetler için de DASK tarafından sigorta veya reasürans teminatı verilebiliyor. DASK tarafından bu teminatların hangilerinin verileceği hususu ise Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

İklim değişiklikleri ile birlikte dünyayı etkisi altına alan ve gelecek yıllarda artan bir ivmeyle devam etmesi beklenen doğal afetlerin sebep olduğu ve olacağı ekonomik kayıpların kurumlar özelinde nihai çözüme kavuşturulması beklenememekle birlikte bütüncül bir politika ile hareket edildiğinde, bu kayıpların en aza indirilmesinde sigorta büyük rol oynuyor. Bu anlamda DASK, sigortalıların tek başlarına karşılayamayacakları zararları havuz yapılanması aracılığıyla bireyler arasında paylaştırırken, katastrofik risklerin doğurduğu zararları en aza indirmede kritik bir rol üstleniyor.

SEDDK yetkilileri, geçen aylarda Türkiye'de meydana gelen sel felaketlerinin, DASK bünyesine dahil edilebilecek diğer doğal afet türlerinin neler olabileceği konusunu da gündeme getirdiğini, bu anlamda kamu yararı gözetilerek başta sel olmak üzere diğer doğal afet türlerinin de ek teminat olmak üzere zorunlu deprem sigortasına entegre edilmesi ile bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımına ilişkin çalışmaların başlatıldığını ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının planladığını belirtiyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
İletişim Başkanı Altun: Talep gelse dahi asla kabul etmeyiz
İletişim Başkanı Altun: Talep gelse dahi asla kabul etmeyiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi çalışmalarına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:59:17. #1.16#

title