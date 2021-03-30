Zonguldak'ta "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" etkinliği
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Zonguldak'ta "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' etkinliği

Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı'nın 'Önce yaya' denilerek kapsamında "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" Projesi kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

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Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı'nın 'Önce yaya' denilerek kapsamında "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" Projesi kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Önce yaya' denilerek kapsamında "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" Projesi kapsamında 81 ilde başlayan etkinlik Zonguldak'ta da gerçekleştirildi. Etkinliğe Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve daire müdürleri katıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, protokol üyeleri ve öğrencilerle beraber yaya geçidinden geçerek vatandaşlara örnek oldu. 81 İlde ortaklaşa yapılan uygulama ile ilgili konuşan Vali Tutulmaz, yürütülen proje ilgili bilgiler verdi. İl genelinde 734 personel ile alanlarda olacaklarını belirten Tutulmaz, "Bugün İçişleri Bakanlığının yaya ile ilgili kampanyasını sizlerle beraber başlatıyoruz. Bugün Zonguldak'ta Yaya önceliğine dikkat çekmeye başlıyoruz. Bu yıl yeniden yaya önceliğine başladık. Yaya geçitlerine kırımızı çizgimizi çekerek hem kırsalda hem de merkezlerde bu uygulamaya başladık. Hem jandarma bölgemizde hem de polis bölgelerimizde ekiplerimiz uygulamaları gerçekleştiriyor. Saat 12-15 saatleri arasında hem jandarmamız hem polisimiz etkin bir şekilde kampanyanın duyulmasında katkı sağlıyor. Şuanda 532 emniyet bölgesinde 202 jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 734 personel ile alanlarda olacağız. 191 noktada bu faaliyetlerimiz gerçekleştireceğiz. Son 2 yılda bugüne kadar gelinen noktalarda trafik kazalarında her yüz bin kişiye düşen ölümlü oran 13.4'den 5.8'e düştü. Bu rakamda yüzde 56' lık bir rakamlara geliyor. Bu rakamlarla Avrupa ortalamasını yakaladık hedefimizi sıfır ölüm bunu hep beraber başaracağız. Bu uygulamalarda görev alan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' etkinliği
Zonguldak'ta 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' etkinliği
Zonguldak'ta 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' etkinliği
Zonguldak'ta 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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