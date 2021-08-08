Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mevlüt Ünver, son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mevlüt Ünver, son yolculuğuna uğurlandı.
Çavdarlı Mahallesi'nde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ünver'in (68) Türk bayrağına sarılı cenazesi, Bozhane Camisi'ne getirildi.
Ünver'in cenazesi, kılınan namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Ünver'in yakınları, ilçe protokolü, askeri erkan ve gaziler katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş