Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
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Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi

Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mevlüt Ünver, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mevlüt Ünver, son yolculuğuna uğurlandı.

Çavdarlı Mahallesi'nde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ünver'in (68) Türk bayrağına sarılı cenazesi, Bozhane Camisi'ne getirildi.

Ünver'in cenazesi, kılınan namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Ünver'in yakınları, ilçe protokolü, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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