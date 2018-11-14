Zonguldak'ta Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Hamlesi Toplantısı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi" Toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturmak amacıyla sanayi tabanını güçlendirecek "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi" kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Zonguldak'ta bir otelde toplantı düzenlendi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, sendika başkanları, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan BAKKA Genel Sekreter V. Elif Acar, "Sanayi hamlesini gerçekleştirirken yeni ekonomi programını gerçekleştirirken sanayinin önündeki sorunlar neler bunlara çözüm önerileri neler olabilir şeklinde merkezi düzeyde bir çalışma gerçekleşiyor. Bu çalışmayı genel düzeyde paydaşların da katılımıyla gerçekleştirebilmek için bu tarz toplantılar hedeflendi. Bu kapsamda belirlenen 11 tane başlık var. Sizden istedik, tespit ettiniz. Çözüm önerileri getirdiniz. Biz bunları harmanladık. Bunlar aslında birbirinin içine geçmiş sorunlar. Ekonomik belirsizlikten bahsederken aslında finansmana erişime değiniyoruz. Bu başlıklar formatında sorunlar ve çözüm önerileri görüşeceğiz. Bu başlıklar beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, ulusal ve uluslararası pazara erişim ve tutunma, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimi, mevzuata dair sorunlar ve ekonomik belirsizlik temelinde 11 tane başlık üzerinde sizlerle tartışacağız. Biz bu başlıkları sınıflandırdık. İlgili tüm kuruluşlarımıza yazılarımızı yazdık. Geri dönüşler aldık ve bu geri dönüşleri sınıflandırdık. Sizlerden gelen sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili hususları biz slaytlarımıza yansıttık. Burada bir hatırlatma yapacağız. Çözüm önerileri ve yorum yapmak istediklerinizi görüşeceğiz. Bu yapacağımız toplantıları raporlayıp bakanlığa ileteceğiz. Aslında çok güzel bir fırsat iller düzeyinde. Onlar da üst ölçekte gerçekten sorunlara nasıl çözüm önerileri getirilebilir belki bir kanun değişikliği olabilir. Bu kapsamda harekete geçmeyi planladılar" diye konuştu.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve çözüm önerilerinin sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı ile son buldu.