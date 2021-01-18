Zonguldak'ta karda mahsur kalan kediler kurtarıldı
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Zonguldak'ta karda mahsur kalan kediler kurtarıldı

18.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:26
Zonguldak'ta karda mahsur kalan kediler kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karda mahsur kalan iki kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karda mahsur kalan iki kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Orhanlar Mahallesi'nde bulunan Ereğli Gönülden Hayvanseverler Derneği binası önünde kedi sesi duyan dernek üyeleri, kediyi aramaya başladı.

Kısa sürede kedinin karlar altında mahsur kaldığını fark eden üyeler, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Ömerli Mahallesi Kaynarca Toplu Konutları mevkisinde araç altında karlar içerisinde kalan bir başka kedi ise vatandaşların gayretleriyle kurtarıldı.

Kediler, bir süre kalorifer peteğinin üzerine konularak ısınmaları sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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