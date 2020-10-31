Zonguldak'ta FETÖ firarisi saklandığı kayınpederinin evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde saklandığı kayınpederinin evinde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde saklandığı kayınpederinin evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Turgutlu İlçesi Sulh Ceza Hakimliğince, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" hakkında yakalama kararı bulunan Y.F'nin (43), kayınpederinin evinde saklandığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen polis ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada şüphelinin, yaklaşık 4 yıldır firari olarak arandığı ve daha önce Turgutlu'da bir kolejde öğretmenlik yaptığını öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş