Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
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Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çay kenarında elleri ve ayakları bağlı erkek cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çay kenarında elleri ve ayakları bağlı erkek cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında Arif B'nin (69) ölü bulunmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler, cinayetle ilgili olduğu gerekçesiyle K.A'yı (55) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçe girişindeki Filyos Çayı'nın kenarında balık tutanların 4 Ocak'ta çalılıkların arasında bir kişinin hareketsiz durduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, elleri ve ayakları bağlı olan şahsın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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