ZONGULDAK KARANTİNADAN KAÇTIKLARI İHBARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
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Zonguldak, Subaşı, Güncel

ZONGULDAK KARANTİNADAN KAÇTIKLARI İHBARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

KARANTİNADAN KAÇTIKLARI İHBARI ORTALIĞI KARIŞTIRDIDÜZCE Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki karantinadan kaçtıkları iddiasıyla polisi alarma geçiren 2 kişi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde araçları durdurularak özel kıyafetli sağlık ekiplerce ambulansla hastaneye kaldırıldı.

26.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:14
ZONGULDAK KARANTİNADAN KAÇTIKLARI İHBARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

KARANTİNADAN KAÇTIKLARI İHBARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

DÜZCE Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki karantinadan kaçtıkları iddiasıyla polisi alarma geçiren 2 kişi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde araçları durdurularak özel kıyafetli sağlık ekiplerce ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansla alınan 2 kişinin, Düzce'de hastane kontrolünün ardından evlerine gönderildiği ve asılsız ihbar yapıldığı ortaya çıktı. 

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Önceki gün TIR ile Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Serkan Subaşı, yapılan kontrolünün ardından 14 gün karantinada durması için evine gönderildi. Serkan Subaşı, kullandığı TIR ile yola çıktı. Serkan Subaşı bu sırada sağlık ocağından kendisini arayan görevliye evde değil, yolda olduğunu ve eve gidemediğini söyledi. Bunun üzerine polise ihbarda bulunulmasının ardından Serkan Subaşı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Serkan Subaşı, TIR'ı Düzce'de bıraktı. Serkan Subaşı, Zonguldak'tan kendisini almaya gelen arkadaşıyla yola çıktı. Polis, aracı Düzce'de durdururken, Serkan Subaşı ve arkadaşı Levent Tekke ambulansla Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerin ardından Subaşı ve Tekke, evlerine gönderildi. İHBAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI Subaşı ve Tekke, arkadaşının aracıyla Zonguldak'ın Ereğli ilçesine doğru yola çıktı. Bu sırada Subaşı için Ereğli polisine 'Karantina altındayken hastaneden kaçtı' şeklinde ihbar yapıldı. Serkan Subaşı ve arkadaşı Levent Tekke'nin içinde bulunduğu otomobil, ilçeye bağlı Gülüç beldesinde durduruldu. Polislerin uzak mesafeden araçtan inmelerini söylediği 2 kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Subaşı ve Tekke, burada yapılan kontrollerin ardından gerçeğin ortaya çıkması üzerine evlerine gönderildi.   YAŞADIKLARINI ANLATTI Hastane önünde yaşadıklarını anlatan Serkan Subaşı, 'Düzce'de arkadaşım polis arkadaşlarla birlikte yanıma geldi. TIR parkında aracımızı boşalttık. O arada ambulansta geldi. Ambulans bizi aldı, ateşimize baktı. Hastaneye gittik. Bana bir kağıda imza attırdılar. Bir nüshası da bende. Kan alıp almadıklarını sordum. Almayacaklarını herhangi bir tahlil de yapmayacaklarını söylediler. İmzayı at evine git dediler. Attık yola çıktık. Sonra Gülüç'e geldik. Gülüç'te bekçi ve polis arkadaşlar bizi durdurdular. Arabadan inmeye kalktık. 'Arabadan inmeyin, aracı stop edin, anahtarı verin' şeklinde bir tepki ile karşılaştık. Biz hastaneden geldiğimiz söyledik. Bize kaçtığımız söylendi. İmzaladığım kağıt olduğunu söyledim. Arabanın önüne attım. Kağıda da bakamıyorlar bizde virüs var diye. Ereğli Devlet Hastanesi'ne geldik. Allah'a şükür bizde hastalık falan yok." dedi. Serkan Subaşı ve arkadaşı Levent Tekke, 14 gün karantinada kalmaları için evlerine gönderildi. Görüntü Dökümü -İki kişinin Ereğli'de ambulansa alınma anları(cep telefonu kamerası) -Ereğli Devlet Hastanesi'nden detay  -Serkan Subaşı ve Levent Tekke'nin hastane önünde beklemeleri 

-Polisin ikiliye bilgi vermesi 


Kaynak: DHA

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