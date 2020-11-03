Ziraat Türkiye kupası maçları ne zaman başlıyor? Maçlar şifresiz mi, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları için heyecan başlıyor! 2. turun tamamlanmasının ardından takımlar, ZTK 3. tur maçları için hazırlıklarını yaptı. TFF tarafından açıklanan programa göre, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor? Ziraat Türkiye Kupası maçları saat kaçta, hangi kanalda?