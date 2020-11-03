Ziraat Türkiye kupası maçları ne zaman başlıyor? Maçlar şifresiz mi, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları için heyecan başlıyor! 2. turun tamamlanmasının ardından takımlar, ZTK 3. tur maçları için hazırlıklarını yaptı. TFF tarafından açıklanan programa göre, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor? Ziraat Türkiye Kupası maçları saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndanyapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları 3 Kasım'da Balıkesirspor - Esenler Erokspor karşılaşmasıyla başlamış olacak. Mücadelelerin hakemleri ve saatleri de TFF tarafından açıklanan programda yer aldı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası maçları...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
3 Kasım Salı:
13.00 Balıkesirspor-Esenler Erokspor (Balıkesir Atatürk)
13.00 Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare (Tuzla Belediye)
15.30 Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)
4 Kasım Çarşamba:
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)
13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)
13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.00 Ankaraspor-Pazarspor (Osmanlı)
13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)
13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)
15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa)
18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)
5 Kasım Perşembe:
13.00 Yılport Samsunspor-Muğlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.00 Bodrumspor-Niğde Anadolu FK (Bodrum İlçe)
13.00 Manisa FK-Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.00 İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor (İnegöl İlçe)
13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor (12 Şubat)
13.00 Sancaktepe FK-Serik Belediyespor (15 Temmuz)
13.00 Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu (Tarsus İlçe)
13.00 Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği (Devrek İlçe)
13.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor (Zafer)
13.00 Uşakspor-Şile Yıldızspor (Uşak 1 Eylül)
13.00 Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kırşehir Ahi)
13.00 Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
13.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kastamonu Gazi)
13.00 Ankara Demirspor-Mamak FK (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Sarıyer-Turgutluspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.00 Vanspor FK-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)
13.00 Pendikspor-Düzcespor (Pendik)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.30 İstanbulspor-Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15.30 Sakaryaspor-Diyarbekirspor (Yeni Sakarya Atatürk)
15.30 Eskişehirspor-Cizrespor (Eskişehir Yeni)
15.30 Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor (Spor Toto Akhisar)
18.00 Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor (Yeni Malatya)
20.30 Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor (Antakya Atatürk)
ZTK MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Fotbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 3. turu 3 - 5 Kasım arasında gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar aSpor'dan canlı olarak aktarılacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARININ HAKEMLERİ
3 Kasım'da Balıkesirspor - Esenler Erokspor ile başlayacak mücadelelerin hakemleri de belli oldu. Buna göre ilk gün hakemleri şöyle:
Balıkesirspor - Esenler Erokspor: Gürel Uzuner
Tuzlaspor - Bayburt Özel İdare Spor: Sinan Özcan
Adanaspor - 68 Aksaray Belediye Spor: Ömer Faruk Gültekin
Altay - Karatay Termal 1922 Konyaspor: Alpaslan Şen
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Karbel Karaköprü Belediyespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
MKE Ankaragücü - Kocaelispor: Çağdaş Altay