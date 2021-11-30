Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda 2021? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda 2021? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

54 TAKIM MÜCADELE EDECEK

4. Eleme Turu'nda Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, ZTK 3. Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve ZTK 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA 2021?

Tur için mücadele edecek. 30 Kasım, 1-2 Aralık'ta oynanacak müsabakalar yine A Spor ekranlarında yer alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? ZTK KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 2 Kasım Salı günü saat 15.00'te A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALTAY-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

Altay ile Manisa FK'nın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 30 Kasım Salı günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ALANYA KESTELSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa ile Alanya Kestelspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 30 Kasım Salı günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BURSASPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Kırşehir Belediyespor mücadelesi 30 Kasım Salı günü 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı maç saatinde haberimizden de izleyebilirsiniz.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4. eleme turu müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: Kadir Sağlam

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Fevzi Erdem Akbaş

14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969: Şevket Teker

14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Adem Cinek

15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor: Adnan Deniz Kayatepe

15.00 Altay-Manisa FK: Sarper Barış Saka

17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor: Alper Akarsu

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Mustafa Kürşad Filiz

1 Aralık Çarşamba:

13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor: Bahattin Şimşek

13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: Gürcan Hasova

14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor: Yusuf Ziya Gündüz

14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor: Muhammet Ali Meteoğlu

14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970: Tarık Güldal

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer: Burak Pakkan

15.00 Adanaspor-Kocaelispor: Ozan Ergün

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır: Bülent Birincioğlu

21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor: Yasin Kol

2 Aralık Perşembe:

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor: Kutluhan Bilgiç

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor: Mehmet Türkmen

14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon: Ömer Faruk Turtay

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Turgut Doman

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor: Can Cengiz

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor: Burak Şeker

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor: Emre Kargın

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor: Volkan Bayarslan

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet