Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda 2021? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi merakla bekleniyor. Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda 2021? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda 2021? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.
4. Eleme Turu'nda Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, ZTK 3. Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve ZTK 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Tur için mücadele edecek. 30 Kasım, 1-2 Aralık'ta oynanacak müsabakalar yine A Spor ekranlarında yer alacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 2 Kasım Salı günü saat 15.00'te A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Altay ile Manisa FK'nın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 30 Kasım Salı günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kasımpaşa ile Alanya Kestelspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 30 Kasım Salı günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bursaspor-Kırşehir Belediyespor mücadelesi 30 Kasım Salı günü 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı maç saatinde haberimizden de izleyebilirsiniz.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4. eleme turu müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: Kadir Sağlam
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Fevzi Erdem Akbaş
14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969: Şevket Teker
14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Adem Cinek
15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor: Adnan Deniz Kayatepe
15.00 Altay-Manisa FK: Sarper Barış Saka
17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor: Alper Akarsu
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Mustafa Kürşad Filiz
1 Aralık Çarşamba:
13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor: Bahattin Şimşek
13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: Gürcan Hasova
14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor: Yusuf Ziya Gündüz
14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor: Muhammet Ali Meteoğlu
14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970: Tarık Güldal
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer: Burak Pakkan
15.00 Adanaspor-Kocaelispor: Ozan Ergün
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır: Bülent Birincioğlu
21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor: Yasin Kol
2 Aralık Perşembe:
13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor: Kutluhan Bilgiç
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor: Mehmet Türkmen
14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon: Ömer Faruk Turtay
15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Turgut Doman
15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor: Can Cengiz
17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor: Burak Şeker
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor: Emre Kargın
21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor: Volkan Bayarslan
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
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