Ziraat Türkiye Kupası: Esenler Erokspor: 0 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 2-0'lık skor ile mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 2-0'lık skor ile mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sağ kanattan Emre Adiloğlu'nun içeri çevirdiği top arka direkte savunmadan sekti. Mustafa Emin Birinci ceza sahası içinde seken topu kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
73. dakikada Fatih'in pasında ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Andrade'nin kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
85. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Abdurrahman Kuyucu'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
Stat: Esenler
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Özgür Ertem xx, Bilal Gölen xx
Esenler Erokspor: İzzet Sözer xx, Orhan Gülle xx, Berkay Çakır xx, Sinan Morgil xx, Efe Can Çölbekler xxx (Alper Karaman dk. 87 ?), Melih Kabasakal xx, Mustafa Emin Birinci xx, Emre Adiloğlu xx, Erhan Karayer xx, Burak Can Akıncı xxx (Abdurrahman Kuyucu dk. 46 x), Eray Pazar xx (Şahin Fıstıkçı dk. 64 x)
Yedekler: Özgün Ali Köklü, Bilal Mert Engin, Talha Özcan, Emirhan Tekgül
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Fatih Aksoy xx, Papp xx, Caner xx, Ziya xx, Cofie xx, Djerlek xx (Andrade dk. 57 x), Traore xxx (Appindangoye dk. 65 x), Hugo xx, Yatabare xxx, Kone xx (Volkan Eğri dk. 76 x)
Yedekler: Muammer, Muhammet Can Tuncer, Mert Hakan, Furkan Sağman
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Traore (dk. 3), Andrade (dk. 73) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Papp (Sivasspor), Emre Adiloğlu, Orhan Gülle (Esenler Erokspor) - İSTANBUL