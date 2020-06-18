Ziraat mühendisliği öğrencisinden topraksız sebze üretimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ziraat mühendisliği öğrencisinden topraksız sebze üretimi

TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Çakırbahçe köyünde, ziraat mühendisliği fakültesi öğrencisi Tuncay Anlaş, (21) kurduğu serada, topraksız sebze üretimine başladı.

Ziraat mühendisliği öğrencisinden topraksız sebze üretimi
18.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:02

TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Çakırbahçe köyünde, ziraat mühendisliği fakültesi öğrencisi Tuncay Anlaş, (21) kurduğu serada, topraksız sebze üretimine başladı. Anlaş, okulların tatil olmasını fırsata çevirip 1 ayda tamamladığı serada, destek verilmesi halinde topraksız tarım konusunda, bölgede öncü olmak istiyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Tuncay Anlaş, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen arayı fırsat bilip, yaşadığı Tunceli'nin Pertek ilçesine Çakırbahçe köyüne döndü. Boş zamanlarında topraksız tarım çalışmaları yapan Anlaş, kardeşiyle birlikte kurduğu serada, sebze üretimine başladı. Toprak kullanmadan boru içerisindeki suyla salatalık, çilek ve domates yetiştiren Anlaş, topraksız tarım konusunda öncü olmak istiyor.

'TATİLİ FIRSAT OLARAK GÖRDÜM'Anlaş, "Köye döner dönmez ilk işim serayla uğraşmak oldu. Bu serayı bir aylık sürede tamamladım. Bölgemizde olmayan topraksız tarım üretimine öncülük yaparak, örnek olmak istedim. 16 metrekareyle işe başladık. Şu anda 180 kök civarında bir ekim alanımız var. Destek verilmesi halinde artırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl teşvik için başvuracağız. Sera alanını daha da büyütmek için proje hazırlayacağız" dedi.'ÜRÜN DAHA ERKEN ÇIKIYOR'Topraksız tarımın hem daha faydalı olduğunu hem de ürünün daha erken çıktığını belirten Anlaş, şunları kaydetti: "Birim alana daha fazla bitki ekebiliyor, birim alandan daha fazla verim alabiliyoruz. Bunun yanı sıra yabancı otlarla mücadelemiz olmuyor. Tarım ilaçlarını daha az kullanıyoruz. Ürünlerin üzerinde tarımsal kalıntı olmuyor. Çünkü bütün zararlı bakteriler topraktan geliyor. Bunu suyun içine aldığımız zaman bir hastalık oluşmuyor. Tarım ilacı kullanmıyoruz, böylece ürün daha da sağlıklı oluyor. Toprakta bitki için gerekli olan 16 element var. Biz bunu suyun içine katıyoruz. Aynı şekilde suyun oksijen değerlerini de artırarak, topraksız şekilde tarım yapabiliyoruz. Şu anda seramızda çilek, domates ve salatalık ektik. Çileği aldıktan sonra onları söküp yerine salatalık ektik. Bu üretim şekliyle sebzede ürün alma süresi hem daha kısa sürede oluyor hem de tarım ilacı kullanılmadığı için ürünleri daha sağlıklı oluyor. Sistemde elektrikli motor kullanıyoruz. Aynı suyu devirdaim yapıyoruz. Böylece su israfı da olmuyor. Suyun içinde topraktaki elementler belli oranda var. Suyla köklere veriliyor. Kökler sürekli suyun içinde kalıyor. Devirdaim yaptığı için de suyun içindeki oksijen seviyesi düşmüyor ve bu şekilde köklerde çürüme de meydana gelmiyor."  '4 MEVSİM ÜRETİM YAPILABİLİYOR'

Topraksız tarımda 4 mevsim üretim yapılabileceğini ve gençlerin tarım üretimine daha fazla katılması için teşvik edilmeleri gerektiğini dile getiren Anlaş, "Ülkedeki genç çiftçi oranı maalesef çok düşük. Devlet destek verirse biz bu bölgede daha fazla üretim yapabiliriz. Gençleri bu işe katabiliriz. Burada bu sistemle kalkınmaya yardımcı olabiliriz. Genç nüfusumuz çok fazla ancak fazla bir iş yapmıyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Haber
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek Haber
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Bursa'da üniversiteli kıza deodorant şişesiyle tecavüz davasında sanığın ifadesi ortaya çıktı
Bursa'da üniversiteli kıza deodorant şişesiyle tecavüz davasında sanığın ifadesi ortaya çıktı
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Vatandaştan, 'Neden maske takmıyorsun?' sorusuna arabesk tadında cevap
Vatandaştan, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna arabesk tadında cevap
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sel sularına kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı
Sel sularına kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Bursa Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ziraat mühendisliği öğrencisinden topraksız sebze üretimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 14:34:33. #1.15#
title